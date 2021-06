Buurtwoning opent de deuren in Roomse wijk

OUDE PEKELA – De Roomse wijk in Pekela heeft er een mooie ontmoetingsplek bij.

De Badde, Acantus, Afeer, Gemeente Pekela en huurdersorganisatie Huurders in Pekela (HiP) Acantus hebben vanmorgen de eerste buurtwoning in Pekela in gebruik genomen.

Annemiek Bakker van De Badde en Willie de Boer van Acantus hebben de vlag buiten gehangen, dat is ook het teken dat het huis open is.

De buurtwoning is er voor en met de buurtbewoners.

Zo houden de verschillende organisaties hier spreekuren, bewonersbijeenkomsten, een koffieochtend of een open inloop in de buurtwoning.

Ook kunnen buurtbewoners, jong en oud, elkaar hier ontmoeten (volgens de geldende coronamaatregelen).

Maar er is ook alle ruimte voor buurtbewoners om samen initiatieven op te starten. Zo kunnen ze meedenken en aangeven waar ze behoefte aan hebben. De buurtwoning is ook beschikbaar voor bewoners uit de wijk om zich terug te trekken in een huiselijke omgeving wanneer er bijvoorbeeld werkzaamheden plaatsvinden aan hun eigen woning.