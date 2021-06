Hunebedcentrum lanceert Oerverhalen-App

BORGER – De deuren van het museum mogen aanstaande zaterdag dan eindelijk open, daar hebben alle medewerkers naar uitgekeken. Tijdens de lockdown heeft het Hunebedcentrum zeker niet stil gezeten. Zo is er gewerkt aan nog meer beleving voor bezoekers. Het Hunebedcentrum komt met een nieuwe multimediatour, waarmee bezoekers nog meer kunnen genieten tijdens hun museumbezoek. Met de Oerverhalen App, die bezoekers bij hun ticket krijgen, wordt op twintig plekken op het terrein extra informatie gegeven. “Met de Oerverhalen App vertellen we meer, krijgt de bezoeker meer achtergrond en extra duiding”, aldus directeur van het Hunebedcentrum Harrie Wolter

Online omgeving

“Met deze app willen we een vliegende start maken”, aldus een opgewekte directeur.” De bezoeker zal bij binnenkomst een code ontvangen om toegang te krijgen tot app. Tijdens het bezoek is er op 20 verschillende locaties allerlei informatie te vinden over de prehistorie, hunebedden, en archeologie. De multimediatour is ontwikkeld met het bedrijf 2Discover en de tour met oerverhalen is een ondersteuning voor de informatie dat al in het museum te vinden is. “We hebben gemerkt dat een groot deel van onze bezoekers behoefte heeft aan meer verhalen en extra informatie. Daarnaast willen we ook het Oertijdpark een boost geven met deze app. Bezoekers kunnen nu door het park wandelen en op verschillende punten verhalen lezen, beluisteren of video’s bekijken die meer vertellen over de objecten waar ze langs lopen. De bezoekers maken een reis van 150.000 jaar en kunnen dat met deze app ook echt zo ervaren”, aldus Harrie Wolters

Tekst, foto’s en video’s

In de app zijn 200 extra verhalen gezet op een twintigtal plekken in en rondom het museum en het Oertijdpark. Zo kan de bezoeker bij de diorama’s in het museum meer te weten komen over het dagelijks leven van de jagers-verzamelaars. Ook is er via Oerverhalen meer te leren over het grootste hunebed in Nederland, D27, en de keientuin met duizenden Drentse zwerfkeien. In het Oertijdpark geeft de website extra informatie over de verschillende periodes en de oertijdboerderijen. Met filmpjes, verhalen en foto’s krijgt de bezoeker nog meer prehistorie. De app blijft in ontwikkeling. “We blijven nieuwe content maken, extra video’s en er zal in de komende maanden ook een audiotour in de app worden geplaatst.”



Extra Quotes Harrie Wolters: “We hebben de lange lockdown gebruikt om nog beter voor de dag te komen. Met deze app bieden we nog meer beleving.”

Ingezonden