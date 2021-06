Man door drie personen overvallen in Emmen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 2 juni, door Jules Geirnaerdt

WARM EN MORGEN BENAUWD | ZOMERS WEER HOUDT AAN

Het wordt vandaag weer een warme dag met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Er is ook opnieuw zon, maar soms is er veel hoge bewolking. Het blijft wel droog en benauwd is het nog niet, de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten.

Morgen wordt het wel drukkend warm met een maximum rond 26 graden en een hogere luchtvochtigheid, en bovendien gaan er in de middag en avond een paar regen- en onweersbuien vallen. Er is morgen ook maar weinig wind en dus wordt het een echt zomers aandoende dag.

Vrijdag is ook benauwd met ’s middags ongeveer 25 graden en ’s ochtends ook al een graad of 20. En er is vrij veel bewolking met af en toe wat regen, met kans op onweer. In het weekend houdt de zaterdag nog kans op een bui, zondag lijkt droog te zijn. Middagtemperatuur in het weekend rond 22 graden. In de loop van de volgende week gaat de temperatuur wat omlaag, en dan is het licht wisselvallig.