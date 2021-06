Schotse dansgroep Highlanddancing.nl viert eerste lustrum

ZUIDLAREN – De Schotse dansgroep Highlanddancing.nl bestaat 9 juni 5 jaar. De dansers komen uit de hele provincie Groningen en Drenthe.

Op 9 juni 2016 was het officieel: De Schotse dansgroep die al jaren in Zuidlaren trainde maakte een doorstart met een nieuwe naam: Highland Dancing.nl. De 3 leden die overgebleven waren wisten niet van opgeven en besloten de dansgroep weer vanaf nul op te bouwen. Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuw bestuur. Als er nou nog minimaal 1 lid bij kwam, dan konden ze samen de zaalhuur ophoesten en als dansgroep blijven bestaan.



Dat lukte, en hoe! De afgelopen 5 jaar groeide het aantal dansers, in wisselende samenstelling, enorm. En ieder jaar is er nieuwe belangstelling. Niet alleen vanuit de 3 noordelijke provincies, maar ook vanuit het buitenland. Highland Dancing is naast de landen van het Verenigd Koninkrijk ook erg populair in landen als Canada en Nieuw-Zeeland. Daardoor sluiten er geregeld expats aan, die al in hun eigen land ervaring hebben opgedaan met de energieke danssport. Na een bepaalde tijd moet er dan jammer genoeg weer afscheid genomen worden van elkaar.



Dat zo’n afscheid niet definitief hoeft te zijn bleek het afgelopen jaar. ‘Dankzij’ corona werden de danslessen online gegeven, waarbij de expats vanuit hun nieuwe woonplek alsnog mee konden dansen. En er werden zelfs online workshops gevolgd, die gegeven werden door de 7-voudige wereldkampioene Highland Dancing Marielle Lespérence vanuit Canada.

Het was voor velen wel een beetje improviseren, om in de woonkamer een dansplek te creëren. Maar zo kon er in coronatijd toch nog gedanst worden. Hier en daar moest er wel wat uitleg gegeven worden aan de buren, waarom er elke dinsdagavond toch zo gestampt werd. Want wie de dansvorm wel eens gezien heeft, bijvoorbeeld bij de Schotse Highland Games of tijdens de Royal Edinburgh Tattoo, weet hoeveel er op en neer gesprongen wordt.



Daarnaast heeft zich ook een harde kern van dansers gevormd, waar elk jaar nieuwe beginners bij aansluiten. Aan het begin is het vooral werken aan de conditie en zorgen dat je de basisbewegingen in de benen krijgt. Na een jaar kun je dan 4 basisdansen en is er de mogelijkheid om mee te doen aan een optreden, bijvoorbeeld tijdens de workshops die elk jaar gehouden worden tijden het Rapalje Zomerfolkfestival in Groningen.



Sinds een paar weken wordt er weer elke dinsdagavond in de buitenlucht getraind in de pannakooi achter de Quintusschool in Glimmen. Regelmatig wordt de dansgroep hierbij met livemuziek begeleid door doedelzakspeler Robert van Straten. Zo raken beiden goed op elkaar ingespeeld, want ook het spelen voor dansers is een vak apart.



Voor de dansgroep is het ook een goede gelegenheid om de toeschouwers, aangetrokken door de klanken van de doedelzak, goed te laten zien wat Highland Dancing nou eigenlijk inhoudt. Doordat er momenteel geen festivals zijn om workshops te verzorgen, of andere gelegenheden om op te treden, is het lastig om als dansgroep naar buiten te treden en nieuwe leden te werven. Daarom kijkt de dansgroep ook naar andere locaties in het noorden, zodat er op wisselende locaties getraind kan worden.

Geïnteresseerd geraakt? Kijk dan voor meer informatie op hun website www.highlanddancing.nl voor meer informatie. En misschien bent u wel aanwezig bij het volgende jubileum!

Ingezonden namens Highlanddancing.nl

Isabelle Noot