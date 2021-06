Testweg met bioasfalt aangelegd tussen Siddeburen en Wagenborgen

SIDDEBUREN, WAGENBORGEN – Infrabedrijf Roelofs uit Den Ham (Overijssel) is vandaag begonnen met de aanleg van een testweg van bio-asfalt gemaakt met Nederlandse lignine. Het 250 meter lange proefvak ligt op de provinciale weg N987 tussen Siddeburen en Wagenborgen. Het is voor het eerst in de wereld dat er een weg op basis van lignine wordt aangelegd. Het materiaal wordt geproduceerd door het bedrijf Avantium, een technologiebedrijf in hernieuwbare chemie. De volledig plantaardige lignine wordt gebruikt als vervanger van bitumen in asfalt, dat wordt gewonnen uit ruwe olie.

Terugbrengen CO 2

De aanleg van de testweg gebeurt in samenwerking met de provincie Groningen. De proef maakt deel uit van het CHAPLIN XL-project, een samenwerking van industriële en academische partijen die wil aantonen dat lignine effectief werkt als vervanger van bitumen en de CO 2 -uitstoot in de wegenbouw terugbrengt. Het aanleggen van de teststraat past goed in de ambitie van de provincie Groningen om waar mogelijk nieuwe technieken toe te passen. Daarbij is het voor ons een mooi voorbeeld over hoe markt en overheid zich samen inzetten voor innovatie en een duurzame toekomst.

Avantium

Avantium ontwikkelt technologieën voor de productie van plantaardige chemicaliën en materialen. In de DAWN bioraffinaderij in Delfzijl zet Avantium houtachtige grondstoffen om in industriële suikers en lignine. Lignine kan worden gebruikt om energie op te wekken maar kan ook voor bio-asfalt. In totaal werd ongeveer 1.000 kg lignine van Avantium aan het asfalt toegevoegd ter vervanging van een deel van het bitumen voor de productie van de toplaag van het proefvak op de N987. De DAWN bioraffinaderij is mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage van de provincie Groningen.

Verbeterde productie

De partners van CHAPLIN XL die asfalt produceren, hebben het proces om bio-asfalt te produceren in traditionele asfaltcentrales verbeterd, waardoor er meer asfalt op basis van lignine kan worden geproduceerd. Avantium werkt nauw samen met aannemer Roelofs uit Den Ham in Overijssel, die de ambitie heeft om over te stappen op bio-asfalt. Roelofs gaat ook een tweede proefvak aanleggen op de N987.

Onderzoeken

De partners in CHAPLIN XL gaan het asfalt op basis van lignine testen op prestaties, technische en economische haalbaarheid en op milieuvoordelen. De eerste resultaten wijzen erop dat asfalt op basis van lignine een aflinke besparing van CO 2 oplevert in vergelijk met regulier asfalt. Wereldwijd is er veel belangstelling van wegenbouwers voor de testresultaten.

Chemport Europe

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol vindt het mooi dat de innovatieve testweg wordt aangelegd vlak bij de Eemshaven en Chemiepark Delfzijl. Ook de productie van het asfalt vindt plaats in Groningen, bij APW (Asfalt Productie Westerbroek) in Westerbroek. Het netwerk van Chemport Europe in Noord-Nederland staat bekend als koploper op het gebied van groene chemie en in het terugdringen van CO 2 -uitstoot. De aanleg van de testweg sluit goed aan bij die ambities.

Bron: Provincie Groningen