Vandaag waren er meer dan 500! bezoekers in zwembad ’t Vlasmeer!

ONSTWEDDE – Vandaag kwamen ruim 500 personen een duik in zwembad ’t Vlasmeer nemen.

Zwembad ’t Vlasmeer heeft drie baden, een wedstrijdbad van 11,5 bij 25 meter, een peuterbad van 5 bij 5 meter en een recreatiebad van 12,5 bij 29,5 meter. Rondom de baden is veel ruimte om rustig te zitten en bij te kletsen met vrienden en bekenden maar natuurlijk ook een oogje in het zeil te houden. Op het terrein is een groot grasveld om in de zon te liggen of juist in de schaduw van een paar grote bomen. Ook zijn er voor de dames en heren gescheiden sanitair, kleedhokjes en een groepsruimte voor het omkleden, een kiosk, een beachvolleybal-veld, een tafeltennistafel, diverse speeltoestellen en een air-trampoline.

Als buitenbad is ’t Vlasmeer natuurlijk afhankelijk van mooi weer. Hier houden ze rekening mee in de openingstijden. Is het kouder dan 18 graden, dan blijft het bad gesloten.

De openingstijden zijn:

BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES BIJ EEN TEMPERATUUR VAN 18 TOT 23 GRADEN:

Ochtend:

maandag t/m vrijdag van 7.00-9.30 uur

Middag:

Maandag t/m vrijdag van 14.00 – 17.00

Zaterdag & Zondag van 13.00 – 17.00

Avond:

Gesloten

BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES BIJ EEN TEMPERATUUR HOGER DAN 23 GRADEN:

Ochtend:

maandag t/m vrijdag van 7.00-9.30 uur

Middag:

Maandag t/m vrijdag van 14.00-17:00

Zaterdag & Zondag van 13.00-17.00

Avond:

Maandag t/m vrijdag van 17.00-19:30

Zaterdag & Zondag van 17.00-18.00

In de ochtend is het bad alleen open voor baantjes zwemmen, niet voor recreatief zwemmen. Dit is niet temperatuursafhankelijk, het bad is dus gewoon open als het kouder is dan 18 graden.

Tijdens schoolvakanties is het bad een uur eerder open, dus om 13:00u in plaats van 14:00u.

Vanaf 7 juni iedere maandagavond Aquajoggen

Van 19.00 tot 19.30 uur, door Henny de Groot. Aanmelden vooraf niet noodzakelijk

Vandaag brachten 533 zwemmers een bezoek aan het zwembad, dat vanwege het mooie weer tot 19.30 uur open was.

Stichting zwembad ’t Vlasmeer Onstwedde is ontzettend blij dat het zwembad zo goed wordt bezocht. Ook toen het de afgelopen weken regende was het zwembad open en waren er ondanks het slechte weer veel kinderen te vinden.



Dit is het eerste jaar dat het bestuur het zwembad, in samenwerking met zwemschool Henny de Groot, zelf runt.