Zoektocht gestart in noordelijke provincies naar ‘Filmleraar van het Jaar 2021’

GRONINGEN – Steeds meer leraren maken gebruik van film in hun lessen. Filmhub Noord waarvan Forum Groningen penvoerder is, zoekt samen met vijf Filmhubs en het Landelijk Netwerk Filmeducatie naar de Filmleraar van het Jaar. In deze vierde editie worden voor het eerst regionale voorrondes gehouden.

Inschrijving gestart

Tot en met 15 juni 2021 kunnen leraren zich opgeven via filmleraarvanhetjaar.nl. Filmeducatie heeft nog geen vaste plek in het onderwijs. Om die reden spelen creatieve leraren, die leerlingen op weg helpen in het medialandschap, een belangrijke rol. Zij zijn de ambassadeurs van het onderwijs van de toekomst. De verkiezing van Filmleraar van het Jaar zet hen in de spotlights.

Wat is een filmleraar?

Een filmleraar geeft zijn of haar leerlingen alle vaardigheden mee, die nodig zijn om te participeren in een samenleving waarin beeldcultuur leidend is. Een filmleraar helpt leerlingen filmbeelden te duiden en begrijpen. Een filmleraar is iemand die zijn of haar lessen door middel van film aantrekkelijk maakt, met de lessen leerlingen activeert, film als middel inzet om creativiteit in de lesinhoud te brengen en in staat is om een film(fragment) aan te laten sluiten op een vervolgopdracht. De filmleraar vind je terug in het primair, voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs en in alle leergebieden: van talen tot mens en maatschappij.

Regionale voorrondes en landelijke uitreiking

De voorrondes vinden plaats in de regio’s van de zes filmhubs. Forum Groningen. Uit iedere regio dingt straks één afgevaardigde mee naar de landelijke titel. Nog voor de zomervakantie worden deze zes regionale winnaars bekendgemaakt. Tijdens het Nederlands Film Festival eind september vindt de bekendmaking van de drie finalisten plaats, zij gaan vervolgens campagne voeren. De grote winnaar wordt eind november bekendgemaakt tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam.

Prijzenpakket

De winnende leraar is één schooljaar het boegbeeld voor filmeducatie in het onderwijs, is premium spreker op filmnetwerkevents en mag met de hele klas naar een filmtheater of filmfestival naar keuze. Alle zes (regionale) winnaars mogen een jaar lang gratis naar de film, met hun gouden Cineville-pas. De winnaar neemt ook plaats in de jury van de volgende verkiezing.

Organisatie

Netwerk Filmeducatie organiseert dit jaar de vierde editie van de verkiezing Filmleraar van het Jaar. Filmleraar van het Jaar is een campagne van het Netwerk Filmeducatie naar een idee van het Eye Filmmuseum en Nederlands Film Festival.

Ingezonden