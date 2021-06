Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 3 juni, door Jules Geirnaerdt

ZOMERS MET EEN BUI | IN HET WEEKEND MINDER WARM

Het is vanochtend nog rustig weer met wolkenvelden en zonnige perioden, maar het is nog droog. Wel wordt de lucht erg onstabiel met flinke stapelwolken, en vanmiddag komen daar een paar flinke regen- of onweersbuien bij. Daarbij is ook kans op hagel en windstoten, de maximumtemperatuur is vanmiddag ongeveer 25 graden. Eind van de middag is het teruggezakt naar 20 graden, maar er kan ook later in de middag en vanavond nog wel een regen- of onweersbui vallen.

Morgen is de ochtend ook de meeste tijd droog. In de middag en avond is er kans op een regen- of onweersbui. De wind wordt morgen matig uit noordwest tot noord, de maximumtemperatuur voor morgen is zo’n 24 graden.

Het weekend brengt zaterdag nog enkele regenbuien, zondag lijkt het helemaal droog te zijn. De temperatuur is ’s middags in het weekend een graad of 20. Dus de warme dagen van deze week zijn dan eventjes voorbij, begin volgende week komen er weer een paar graden bij.