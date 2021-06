Duitser raast met gestolen auto over de N33

N33 – Gisteravond reed een 21-jarige Duitse man in zijn auto over de N33 van Assen richting Gieten. De videosurveillance van Team Verkeer Noord Nederland volgde de auto, die met snelheden reed van boven de 200km/u. Een gemiddelde meting kwam uit op 190 km/u, waar 100 is toegestaan.

Bij Gieten is de bestuurder staande gehouden en werd het rijbewijs ingevorderd voor de snelheid. Bij controle van het kenteken bleek dat de kentekenplaten toebehoorden aan een Honda, terwijl dit duidelijk een Mercedes betrof. Navraag bij de Duitse politie gaf aan dat de auto vier maanden geleden was verkocht en nog niet op naam was gezet van een nieuwe eigenaar. De auto en kentekenplaten zijn in beslag genomen. De bestuurder moest met de nodige bekeuringen op zak naar het busstation lopen om zijn reis te kunnen vervolgen.

Er was mogelijk “geknoeid” met het chassisnummer van de Mercedes. Na een uitgebreider onderzoek in Duitsland bleek dat de auto daar op 12 mei als gestolen was opgegeven. De bestuurder, die al met de bus was vertrokken, zal later gehoord worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de auto en kentekenplaten.

Bron: Team Verkeer Noord Nederland