Gemeente Westerwolde wil voetgangerszone bij Moekesgat

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 4 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER EEN ONWEERSBUI | MORGEN REGENACHTIG

We beginnen heel aardig aan de dag met vrij zonnig en een beetje heiig weer. Het is droog, de temperatuur loopt vrij snel op en er staat een zwakke veranderlijke wind. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is zo’n 25 graden en er blijven zonnige perioden, maar in de namiddag en vanavond is er kans op een paar lokale onweersbuien. Dat zullen er niet veel zijn, maar er kan een felle bui bij zijn.

Vannacht is het meest droog maar tamelijk bewolkt en benauwd, morgen komt een storing uit het zuiden naar het oosten en noordoosten van het land. Dat geeft flinke perioden met regen, en af en toe zijn er ook flinke buien. Onweer kan ook en er kan morgen meer dan 20 mm regen vallen.

Zondag begint nog bewolkt met een enkele bui, maar in de middag breekt de zon door. Morgen kan het nog 21 of 22 graden worden, zondag is het maar 18 tot 20 graden.