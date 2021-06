Met één vaccinatie beschermd na doorgemaakte COVID-19-infectie

NEDERLAND – Ook wie langer dan een halfjaar geleden corona heeft gehad, heeft maar één vaccinatie nodig om beschermd te zijn tegen COVID-19.

Demissionair minister De Jonge (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) neemt het advies van het OMT Outbreak Management Team hierover vandaag over. Hiermee vervalt het eerdere besluit waarbij de besmetting maximaal 6 maanden vóór de eerste vaccinatie moest zijn doorgemaakt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert deze wijziging vandaag (17.00 uur) ook door in haar richtlijn. Mensen die al een afspraak hebben staan óf deze al hebben gehad, kunnen de afspraak voor de tweede vaccinatie zelf afzeggen. Het afmelden gaat direct via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , huisarts, zorginstelling of het ziekenhuis.

Mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt voordat zij hun eerste vaccinatie ontvangen, zijn dus met één prik voldoende beschermd. Een uitzondering geldt voor mensen boven de 80 jaar en mensen met een zwak immuunsysteem vanwege een onderliggende aandoening. Voor hen blijft het advies om vast te houden aan twee vaccinaties.

Deze aanpassing komt voort uit het advies van het OMT waarin zij aangeeft dat een doorgemaakte COVID-infectie leidt tot een brede stimulering van het afweersysteem. Daarom zorgt één prik al voor hoge concentraties antistoffen tegen het virus.

Controlevraag bij maken afspraak

Bij het maken van de vaccinatieafspraak, krijgen mensen de vraag of zij positief zijn getest op COVID-19. Als dit zo is, kan een afspraak worden ingepland voor één prik. Mensen hoeven hiervoor op dit moment geen bewijs van een positieve test te laten zien, maar verklaren zelf dat ze COVID-19 hebben gehad. Bewaar altijd een uitslag van een positieve test, want daar kan later mogelijk alsnog naar worden gevraagd.

Afspraak afzeggen

Dit besluit betekent dat mensen jonger dan 80 jaar met een gezond immuunsysteem die langer dan 6 maanden geleden COVID-19 hebben gehad, de afspraak voor een tweede prik zelf kunnen afzeggen. Het afmelden gaat direct via de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst , huisarts, zorginstelling of het ziekenhuis.

Het kan geen kwaad als iemand COVID-19 heeft gehad en al twee vaccinaties heeft gekregen. Wie twijfelt of hij of zij echt COVID-19 heeft gehad, bijvoorbeeld door ontbreken van een positieve GGD-test, kan voor de zekerheid twee prikken nemen (of één Janssen).

Bron: RIVM