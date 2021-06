Bezoek de BoekStartdag op 19 juni 2021 in Ter Apel, Stadskanaal, Veendam of Winschoten

TER APEL, WINSCHOTEN, STADSKANAAL, VEENDAM – Zaterdag 19 juni is het BoekStartdag in en buiten de Bibliotheek. De allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders krijgen die dag een extra hartelijk welkom. Doe samen met je kindje mee aan een leuke activiteit en ontdek hoe fijn het is om samen met boekjes en taal bezig te zijn.

Voor alle leeftijden

De Bibliotheek is er voor alle leeftijden, ook voor je baby, dreumes of peuter. In de BoekStarthoek in elke Bibliotheek vind je een mooie collectie babyboekjes.

Krijg een Groeimeter cadeau!

Ga je op 19 juni naar de BoekStartdag in de Bibliotheek? Dan krijg je een Groeimeter cadeau. Op de Groeimeter staan per leeftijdsfase van je kind tips om voor te lezen. Bekijk ook de tips die erbij horen: https://www.boekstart.nl/groeimeter/

De BoekStartdag vind plaats in het hele land, waaronder o.a. Winschoten, Veendam, Stadskanaal en Ter Apel. Meer informatie over locatie en opgeven voor een van de (korte) activiteiten krijgt u via https://biblionetgroningen.nl/boekstartdag.

