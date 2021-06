Boekpresentatie 100 jaar Topsport in Stad van oud sportjournalist Dick Heuvelman in het Forum Groningen

GRONINGEN – Op 16 juni a.s. verschijnt bij Uitgeverij Profiel het boek “100 jaar Topsport in Stad”. De feestelijke boekpresentatie zal in besloten kring plaats vinden in Het Forum Groningen, echter voor iedereen te volgen via een livestream!



In 1920 werd Be Quick gekroond tot voetbalkampioen van Nederland.

Voor Dick Heuvelman, voormalig sportjournalist van het Dagblad van het Noorden, een reden om deze historische prestatie honderd jaar later nog eens onder de aandacht te brengen met een canonachtig geschiedenisboek ‘100 jaar Topsport in Stad’ over het wel en wee van de Groninger topsport van 1920 tot 2021.

De coronacrisis gooide een jaar geleden roet in het eten, maar van uitstel is geen afstel gekomen, voor de herkansing is woensdag 16 juni geprikt.

Deze besloten feestelijke middag in het Forum Groningen begint om 14.00 uur en zal over de rijke sportgeschiedenis van Groningen gaan. NOS-sportverslaggever Herbert Dijkstra is de presentator en (ex)sporters, Erwin Koeman, Marianne Timmer (die het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen) en Jan Loorbach, zullen acte de présence geven. Vanzelfsprekend schuift de schrijver zelf ook aan.



Wij nodigen iedereen uit om het via onderstaande livestream te volgen:

https://platform.forum.nl/nl/boekpresentatie-100-jaar-topsport-in-stad

In het verlengde van de presentatie van het boek zal op deze middag ook de fotopresentatie ‘Een Eeuw Groninger Sporticonen’ worden geopend. Hierin zullen tien Groninger legendarische sporthelden uit verleden en heden voor het voetlicht worden gebracht. Het tiental is geselecteerd door een jury, bestaande uit voormalig topjudoka Karin Kienhuis, stadshistoricus Beno Hofman, Forumprogrammeur Rense Sinkgraven en sportgeweten Dick Heuvelman. Deze tentoonstelling zal gedurende de Sportzomer te zien zijn op het Expoplein van het Forum Groningen.

