Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 5 juni, 08.39 uur door John Havinga

ONWEERSBUIEN | MORGEN BEWOLKT EN KOEL

We beginnen al met onweersbuien en bewolkt weer, het is broeierig en de onstabiele lucht blijft vandaag nog boven oost-Groningen aanwezig. Daardoor zullen er ook vanmiddag en vanavond gemakkelijk buien overtrekken/ontstaan met daarbij onweer en kans op veel regen in korte tijd. Er zou ‘zomaar’ ergens 20-30mm regen kunnen vallen. De wind is namelijk zwak uit noordwest-noordoost, en dus ‘lopen de buien feitelijk leeg’ op vrijwel dezelfde plaats. Tijdens buien enkele windvlagen.

Vannacht bewolkt en geleidelijk droog en morgen komt er met een noordwestelijke wind, flink koelere lucht binnendrijven. De maximumtemperatuur houdt het op circa 15-16 graden. Zonneschijn krijgen we daarbij zondag waarschijnlijk niet.

Maandag overheerst de bewolking ook, met een enkele bui en het wordt opnieuw rond 16 graden. De dagen daarna zal het weer verbeteren. De zon komt terug, het blijft overwegend droog op een licht buitje na en het kwik zal terug naar de 20 graden gaan stijgen.