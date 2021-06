Happy Book Stones: Groningse bibliotheken dragen een steentje bij aan geluk

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 7 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | 20+ TEMPERATUREN

Er is vanochtend nog een beetje laaghangende bewolking, maar dat lost op. En dan wordt het, na een paar dagen met bewolking, overwegend zonnig met stapelwolken. In de zon wordt het vanmiddag ongeveer 22 graden. Daarbij hebben we vanochtend weinig wind, maar er komt een zwakke tot matige noordenwind op gang: vanmiddag windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht is het helder en vanavond dus nog zonnig, vannacht kunnen een paar mistbanken ontstaan. Minimumtemperatuur vannacht rond 12 graden. Morgen is opnieuw zonnig, wel komt er wat meer hoge bewolking maar het is nog fraai en ook morgenmiddag wordt het ongeveer 22 graden.

Woensdag is niet veel anders met een zwakke westenwind, daardoor zijn er iets meer stapelwolken en donderdag en vrijdag is er meer bewolking. Daar kan ook een enkele bui uit vallen en we hoeven over de temperatuur op lange termijn niet te klagen: die ligt ’s middags rond 23 graden.