DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gisteravond controleerde de politie om half twaalf op de Graf-Edzard-Straße in Weener een 30 jarige bestuurster van een personenauto. De inwoonster van Westoverledingen bleek onder invloed van verdovende middelen achter het stuur te zitten. Ze kreeg een rijontzegging en er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Meppen

Vrijdagnacht is bij een ruzie een 35 jarige man met een mes verwond. De ruzie vond iets na middernacht in de buurt van een café aan de Teglinger Straße in Meppen plaats. Agenten gingen ter plaatse en troffen daar het slachtoffer aan. Hij had meerdere verwondingen aan zijn rug. Hij verklaarde gevallen te zijn.

Aanvankelijk liet de man, die sterk onder invloed van alcohol verkeerde, zich overtuigen zich onder medische behandeling te stellen. Maar op het moment dat hij in een ambulance plaats zou nemen bedacht hij zich en sloeg de beide agenten met zijn vuisten in het gezicht. Een agente raakte daarbij dusdanig gewond dat zij niet meer inzetbaar was.

Getuigen vertelden dat de 35 jarige ruzie had met een 33 jarige buurman. De buurman had daarop een mes uit zijn appartement gehaald en de 35 jarige meerdere keren gesneden en gestoken. Ook de buurman verkeerde onder invloed van alcohol. Een ademtest gaf bijna 2.0 promille aan. De politie is nog met het onderzoek bezig.

Lathen

Vrijdagnacht is ingebroken bij een dierenartspraktijk aan de Steinschlag in Lathen. Het is nog niet duidelijk of de daders ook binnen zijn geweest en of er iets is gestolen.