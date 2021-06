NIEUWE PEKELA – Op zaterdag 26 juni wordt in het oude verpleegcentrum de Clockstede aan de Prunuslaan 2 in Nieuwe Pekela een Escaperoom georganiseerd. Het leegstaande gebouw van woningcorporatie Acantus is dan het decor voor het spel Escape from the Clockstede.



Een super leuke en spannende activiteit voor de jeugd van 6 t/m 17 jaar uit de gemeentes Veendam, Westerwolde, Oldambt en Pekela. In teams van 4 personen moeten allerlei aanwijzingen worden opgevolgd en raadsels en puzzels worden opgelost. Hiermee wordt de code gekraakt en kan worden ontsnapt van de Clockstede. Voor het team dat het snelste weet te ontsnappen zijn er mooie prijzen te winnen. Deelname is geheel gratis.



Teams

Een team bestaat uit 4 deelnemers en er wordt gespeeld in twee verschillende leeftijdsklassen 6 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar. De leeftijd van de oudste deelnemer van het team bepaalt in welke leeftijdscategorie het team wordt geplaatst.



Individueel

Voor diegene die geen team heeft, kan zich individueel opgeven. De organisatie stelt dan teams samen van individuele deelnemers.



Tijdsblokken

Er wordt door de teams gespeeld in tijdsblokken van 60 minuten tussen 9.30 en 16.30 uur.



Gezamenlijk inititiatief

Escape from the Clockstede is een gezamenlijk initiatief van; Acantus, Biblionet Groningen, Compaen, Welzijn Westerwolde, Sociaal Werk Oldambt, De Badde en Pekela Actief!



Meer informatie of opgeven

Voor meer informatie kijk op de Facebookpagina van Pekela Actief of neem contact op met René Beertema 06 – 20 47 63 63. Opgeven kan via escaperoom@pekelaactief.nl. Geef je zo snel mogelijk op, VOL = VOL! Een fantastische activiteit die je niet mag missen.



Ingezonden door René Beertema Pekela Actief!