Het beste van tien jaar aan boerinnen op democratisch gekozen pin-up kalender

REGIO – Anna Bron uit de provincie Groningen kreeg de meeste stemmen voor een plaats op jubileumeditie van de boerinnenkalender.

Onze voedselmakers zorgen voor het eten op ons bord en als ode aan hen biedt de boerinnenkalender deze harde werkers een smakelijk uitzicht aan de muur. Ieder jaar melden zo’n 300 plattelandsvrouwen zich aan voor een pikante foto op deze uitgave. De duizenden aanmeldingen sinds 2011 hebben tot zover geleid tot tien edities met in totaal 144 kalenderplaten. Waar het voor velen al een eer is om tot deze selectie te behoren, wordt daar deze week nog een schepje bovenop gedaan.



De organisatie achter de kalender was in 2020 op zoek naar een bijzondere manier om het 10-jarig jubileum te vieren. De bedoeling was in eerste instantie een dampende feesttent vol publiek en kalendermodellen, maar door de aanhoudende maatregelen moest er geïmproviseerd worden. Twee maanden geleden werd uiteindelijk een stem-website aangekondigd waarop een ieder zijn of haar ideale kalender uit 144 foto’s kon samenstellen. Er werden in drie weken tijd 24.554 stemmen uitgebracht, met deze week ‘het beste van 10 jaar’ in één tijdloze verjaardagskalender als resultaat.



Op deze jubileumuitgave zijn de zeventien kalendermodellen te zien die van het publiek de meeste stemmen kregen. Een cover, twaalf maanden en vier bonusfoto’s. Onze redactie mag alvast enkele winnaressen verklappen (zie foto’s). Zo kreeg bijvoorbeeld Anna Bron uit Groningen de meeste stemmen. Omdat zij echter in 2020 al covermodel was, heeft de organisatie Nicky uit Noord-Holland op de cover afgebeeld. Zo wordt verwarring in de winkelschappen voorkomen. Wie de overige felbegeerde plekken bemachtigd hebben, wordt deze week duidelijk, want de jubileumuitgave is vanaf 8 juni a.s. verkrijgbaar.



“Of het grootse jubileumfeest dit jaar alsnog kan plaatsvinden, is nog maar de vraag, maar we wilden ons jubileum sowieso niet onopgemerkt voorbij laten gaan” vertelt initiatiefnemer Stef Bloo. “Zo’n tijdloze en online gekozen verjaardagskalender is voor nu een mooi corona-proof alternatief” vult projectleidster Vesta Kauffman hem aan. Intussen is de organisatie alweer bezig met de editie voor 2022 en komen er zelfs al aanmeldingen binnen voor de 2023-editie.

Foto 1: Anna Bron uit Haren, foto 2: Marijke uit Winsum