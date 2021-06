Nieuwe energie, nieuw festival: New Energy Forum

GRONINGEN – Stap in de wereld van morgen. Op donderdag 24 juni ziet een nieuw, jaarlijks terugkerend festival over energietransitie en duurzame mobiliteit het licht. New Energy Forum, zoals het festival heet, is een online evenement en wordt live gestreamd. Dagvoorzitter Diederik Jekel neemt de bezoekers en kijkers mee in de slimme, nieuwe wereld van energie en vervoer. Het festival is een initiatief van EnTranCe Centre of Expertise van de Hanzehogeschool Groningen, Hive Mobility en New Energy Coalition en is opgezet om bezoekers de laatste ontwikkelingen te laten zien, kennis te delen en inspiratie te bieden. New Energy Forum vindt plaats op het EnTranCe-terrein op de Zernike Campus Groningen. Bezoekers kunnen zich aanmelden via www.newenergyforum.nl.

Onder leiding van Jekel -wetenschapsjournalist, natuurkundige, presentator en schrijver- verzorgen experts, hoogleraren, lectoren, onderzoekers, bedrijven en studenten tijdens New Energy Forum verschillende spectaculaire demonstraties, reportages, pitches, presentaties en debatten over de veranderende wereld van energie en vervoer.

Het programma ontrolt zich op 7 verschillende locaties op het EnTranCe-terrein. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn huizen die zichzelf voorzien van stroom, autonome treinen, drones en voertuigen die bewegen op groene waterstof of zonne-energie. Er wordt gekeken naar slimme energiesteden van de toekomst en de rol van de burger in de transitie. Het festival wordt afgesloten met een gezamenlijke quiz. Het festival wordt live gestreamd en is steeds online te volgen.

Inschrijven voor het New Energy Forum kan via de website: www.newenergyforum.nl. Daar is ook steeds het bijgewerkte programma en blokkenschema te zien – het programma is nog volop in ontwikkeling.

Ingezonden