Verdachte en slachtoffer dodelijk steekincident kenden elkaar niet

HOOGKERK, GRONINGEN – Bij een steekincident in een supermarkt aan de Zuiderweg in Hoogkerk kwam zondag 6 juni een minderjarige jongen uit de stad Groningen om het leven. Een 23-jarige man uit de stad Groningen is kort na het steekincident aangehouden als verdachte.

De politie kreeg rond 14:50 uur de melding van een steekincident. Agenten troffen in de supermarkt aan de Zuiderweg iemand zwaargewond aan en zijn direct begonnen met reanimeren. De ambulance en het MMT werden opgeroepen. Zij hebben alles op alles gezet om het slachtoffer te redden, maar de hulp mocht helaas niet meer baten. De minderjarige jongen overleed ter plaatse aan de verwondingen.

Aanhouding

Kort na het incident hielden agenten in de buurt van het Hoendiep de 23-jarige verdachte aan. Er was een duidelijk signalement en de verdachte is herkend door een getuige. Zondagavond is deze verdachte ingesloten en hij zit in beperkingen. Op dit moment is de toedracht van het steekincident nog onduidelijk. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden.

Getuigen

In en om de supermarkt waren tijdens het incident veel mensen aanwezig. Er wordt gesproken met getuigen en voor iedereen die daar behoefte aan heeft is slachtofferhulp beschikbaar. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0900-0101. Hebt u informatie die u nog niet met de politie hebt gedeeld? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Heb je beelden van het steekincident? Deel deze met de politie en niet met anderen.