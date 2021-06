DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

De politie zoekt getuigen van mishandeling in het park ter hoogte van de speeltuin in Papenburg. Een nog onbekend persoon zou daar vrijdagavond rond elf uur door een groep personen mishandeld zijn. Ook zou er met een alarmpistool een schot zijn gelost.

Haren

Tussen vrijdag en zaterdag zijn bij het scheepvaartmuseum aan de Kanalstraße in Haren vernielingen gepleegd. Van een gedemonteeerde stuurhut werden twee ramen vernield. Getuigen worden verzocht contact met de politie Haren op te nemen.

Gisteren is tussen 11.30 en 12.00 uur een geparkeerde witte VW aangereden. Dit gebeurde op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Lange Straße in Haren. De veroorzaker van het ongeval is doorgereden.

Gisteren is bij een ongeval op de Hünteler Straße in Haren een 20 jarige automobiliste zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor vermoedelijk door steentjes op de weg de controle over haar voertuig en botste tegen een boom. Zij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De materiële schade wordt op 11.000 euro geschat.

Tussen zaterdag en maandag is bij een tuinhuisje aan de Im Holten in Haren ingebroken. Nadat de deur werd geforceerd zijn er diverse apparaten gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Lähden

Tussen vrijdag en maandag is bij twee bedrijfsbussen ingebroken. Deze stonden aan de Hauptstraße in Lähden geparkeerd. Er werd diverse soorten gereedschap gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Gistermiddag om half één is bij een verkeersongeluk op de Löninger Straße in Lähden een 68 jarige vrouw zwaargewond geraakt. Door onbekende oorzaak kwam zij met haar BMW in de berm terecht en botste tegen een boom. De auto sloeg vervolgens over de kop en bleef op de zijkant liggen. Het slachtoffer werd door de brandweer uit de auto bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht.