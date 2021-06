Mensen geboren in 1987 uitgenodigd voor coronavaccinatie

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 8 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST BEWOLKING | 20+ TEMPERATUREN

Vanochtend is er nog een tijdje nevel of laaghangende bewolking maar de zon gaat geleidelijk ook doorbreken. Daarna is het vanmiddag vrij zonnig tot zonnig, en bij een zwakke noordoostenwind wordt het uiteindelijk 20 tot 22 graden.

Vanavond blijft het mooi weer maar vannacht kan het opnieuw nevelig of mistig worden. Morgenochtend hebben we dan ook eerst nevel en wat zon, morgenmiddag is het vrij zonnig met wat hoge bewolking. Dan wordt het ook warmer met een maximum van 22 tot 24 graden.

En op de lange termijn ziet het er ook fraai uit want het blijft vrij zonnig met af en toe wel meer bewolking, maar het is rustig met een zwakke veranderlijke wind. De nachttemperaturen liggen later in de week rond 13 graden, de maximumtemperaturen rond de 24 graden.