Rode Kruis Groningen collecteert van 13 t/m 19 juni

GRONINGEN – Van 13 t/m 19 juni is de nationale collecteweek van het Rode Kruis. Ook in Groningen wordt geld opgehaald. Dit jaar in verband met de coronacrisis niet van deur tot deur maar via een digitale collectebus en op een aantal fysieke plekken. Op woensdag 16 juni collecteren vrijwilligers van het Rode Kruis bij diverse winkelcentra in de provincie.

Steun elkaar in de regio

‘Met donaties kunnen we doen waar het beste in zijn: de meest kwetsbare mensen helpen. Denk hierbij aan voedselhulp of het ondersteunen van zorginstellingen. Het geld dat we ophalen tijdens de collecteweek, wordt in de regio gebruikt’ aldus Marchien Hut van het Rode Kruis Groningen. ‘Vorige week zijn de digitale collectebussen al geopend. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel er al wordt gedoneerd’.

Online doneren kan via de digitale collectebus op de website. Vrijwilligers face-to-face een hart onder de riem steken? Ook dat kan! Op woensdag 16 juni staan de vrijwilligers klaar in winkelcentra in Vinkhuizen, Paddepoel, Winsum, Leek en Schildwolde. Donaties komen geheel ten goede van het Rode Kruis in de regio Groningen. Zo steunen mensen elkaar en kan het Rode Kruis de meest kwetsbaren nog beter te helpen.

Het Rode Kruis in crisistijd

Juist in deze crisistijd is het Rode Kruis hard nodig. Het afgelopen jaar waren de hulpverleners onderdeel van de grootste hulpoperatie van het Rode Kruis sinds de watersnoodramp. Zo wordt er geholpen met handjes in de zorg, verspreiding van voedselpakketten of simpelweg een luisterend oor. Ook vervoerden vrijwilligers kwetsbaren van en naar een vaccinatielocatie en wordt er geholpen bij de opvang van daklozen. Het Rode Kruis is daar waar het nodig is.

Kijk op de website van het Rode Kruis voor meer informatie en alle lopende hulpacties.

Ingezonden