Alle werkschepen van provincie Groningen straks elektrisch

GRONINGEN – De provincie vervangt haar huidige werkschepen door twee elektrisch aangedreven werkschepen. Daarmee worden straks alle werkschepen van de provincie elektrisch.

Vorig jaar werd het eerste elektrische schip van de provincie in gebruik genomen. De provincie Groningen wordt de eerste provincie waarvan alle schepen op elektriciteit worden aangedreven. De werkschepen worden gebouwd in 2023 en gaan € 2,1 miljoen kosten.

De provincie gebruikt nu twee werkschepen voor het onderhoud van de provinciale vaarwegen. De DWK is ruim 50 jaar oud en aan vervanging toe. Het andere schip, de Thomas van Seeratt, werd in 2012 in gebruik genomen. Dit schip is groter en daardoor vooral geschikt voor werkzaamheden op ruimer water. Omdat Rijkswaterstaat het onderhoud van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in 2019 van de provincie overnam, is de inzet van dit werkschip minder efficiënt geworden.

Onderhoud

De nieuwe werkschepen worden gebruikt op vaarwegen in de provincies Groningen en Drenthe voor onderhoud van onder andere bruggen en sluizen, remmingwerken van bruggen en aanlegvoorzieningen. Daarnaast worden de schepen ingezet bij calamiteiten, aanvaringen, inspecties en de oplevering van nieuwe schepen.

Volledig elektrisch

Als de beide werkschepen worden vervangen door elektrisch aangedreven schepen, zijn straks alle schepen van de provincie elektrisch. In 2020 nam de provincie het elektrische inspectieschip PW18 in gebruik voor toezicht, handhaving en begeleiding van scheepvaart en evenementen op het water.

Duurzaamheid

Met drie volledig elektrisch aangedreven schepen maakt de provincie haar duurzaamheidsambities waar. De provincie wil minder afhankelijkheid zijn van fossiele energie en bouwen aan een schoon, veilig en duurzaam Groningen. Onze eigen voertuigen en schepen hebben hierbij een voorbeeldfunctie.

Op de foto: Werkschip Thomas van Seeratt

Bron en foto: Provincie Groningen