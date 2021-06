Coronavaccinatie voor jongeren vanaf 12 jaar met medisch risico

NEDERLAND – Jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een kwetsbare gezondheid lopen verhoogd risico op ernstige ziekte door COVID-19. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies. De Gezondheidsraad adviseert deze jongeren met voorrang te vaccineren. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt dat advies over. De jongeren worden bij de GGD gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Op dit moment is BioNTech/Pfizer het enige vaccin dat de EMA heeft goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar.

Kwetsbare jongeren

De jongeren die nu worden uitgenodigd voor coronavaccinatie zijn onder andere de jongeren van 12 tot en met 17 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld jongeren met longziekten, kanker en immuundeficiënties. Ook jongeren met obesitas, jongeren met het syndroom van Down en jongeren die vanwege gezondheidsproblemen in instellingen verblijven zullen uitgenodigd worden voor coronavaccinatie. Daarnaast zullen we overgaan op ringvaccinatie. Dat is bijvoorbeeld belangrijk bij jongeren uit risicogroepen die om medische redenen zelf niet gevaccineerd kunnen worden. De huisgenoten van deze jongeren die 12 jaar of ouder zijn kunnen gevaccineerd worden om deze kwetsbare jongeren beter te beschermen. Ook gezonde jongeren van 12 tot en met 17 jaar die een huisgenoot hebben die ernstig ziek is, kunnen in bepaalde situaties gevaccineerd worden.

Uitnodigingen

De huisartsen zullen de jongeren die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik en jongeren met het syndroom van Down zo snel mogelijk uitnodigen voor de coronavaccinatie. Minister De Jonge bekijkt op dit moment hoe jongeren met obesitas en jongeren die vanwege gezondheidsproblemen in een instelling verblijven kunnen worden uitgenodigd. Datzelfde geldt voor jongeren uit risicogroepen die zelf niet gevaccineerd kunnen worden, en jongeren die huisgenoot zijn van ernstig zieke mensen.

In totaal gaat het naar verwachting om 60.000 tot 100.000 jongeren die nu gevaccineerd kunnen worden. Het streven is dat zij vanaf eind juni een uitnodiging voor hun vaccinatie ontvangen.

Jongeren van 16 en 17 jaar met een hoog medisch risico zijn al eerder uitgenodigd voor vaccinatie met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Dat zijn jongeren met bijvoorbeeld leukemie, morbide obesitas, het syndroom van Down of een ernstig aangetast immuunsysteem.



Minister Hugo de Jonge: “De jongeren die nu uitgenodigd kunnen worden voor vaccinatie, zijn jongeren die de afgelopen maanden ontzettend hebben moeten oppassen met corona. Voor hen is een vaccinatie niet alleen bescherming tegen corona, maar ook de sleutel naar meer vrijheid: weer zorgeloos naar school, met vrienden of vriendinnen afspreken of een bijbaantje oppakken.”

Medische en sociale gevolgen van corona

Tot nu toe zijn bijna 280.000 Nederlandse kinderen besmet geweest met corona. In de meeste gevallen gaat het om een mild verloop van de ziekte. Maar niet altijd. Uit recente internationale studies blijkt dat kinderen met een medische indicatie bijna twee keer zo veel kans hebben op een ernstig verloop van corona als gezonde kinderen. Naast de medische gevolgen van corona heeft de Gezondheidsraad ook mogelijke sociale gevolgen van thuis blijven, vrienden enkel op afstand zien en weg blijven van school meegewogen.

Vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Jongeren kiezen zelf, in overleg met hun ouders of verzorgers, of zij zich laten vaccineren tegen het coronavirus.

Advies over vaccinatie alle jongeren

Vanuit epidemiologisch en maatschappelijk oogpunt is het volgens minister De Jonge denkbaar dat alle jongeren vanaf 12 jaar in aanmerking zullen komen voor coronavaccinatie. Maar het besluit om alle jongeren vanaf 12 jaar een coronavaccin aan te bieden vraagt om een bredere medische, epidemiologische, ethische en juridische afweging. De Gezondheidsraad komt binnen enkele weken met een advies daarover. Als wordt besloten om jongeren van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren, zou dat waarschijnlijk pas kunnen beginnen nadat alle volwassenen die dat willen een eerste vaccinatie hebben gehad. Dat is naar verwachting midden juli het geval.

