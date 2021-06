Groninger Molenweekend 2021: genieten van molens online en offline

GRONINGEN – Het Groninger Molenweekend is dit jaar op zaterdag 12 en/of zondag 13 juni. Vanwege de maatregelen is het dit jaar nog steeds moeilijk om activiteiten in de molen te organiseren. Om molens toch in het zonnetje te zetten, lanceerde Erfgoedpartners in samenwerking met Centrum Groninger Taal & Cultuur de Molenzomer waarin we van 1 april tot 1 november aandacht vragen voor molens in Groningen.

Molenfietstocht

Eén van de activiteiten die men tijdens het Groninger Molenweekend 2021 kan ondernemen, is wandelend of op de fiets molens bezoeken. De molenaars is gevraagd om op 12 en/of 13 juni zoveel mogelijk te draaien. Een draaiende molen is namelijk een lust voor het oog.



Speciaal voor de Groninger Molenzomer heeft Sanne Meijer in opdracht van Erfgoedpartners en CGTC een molenfietsroute van circa 52 kilometer samengesteld. De fietsroute loopt langs zeven molens in Noord-Groningen. Naast deze zeven molens is er in de route ook aandacht voor de Menkemaborg in Uithuizen, de Pancratiuskerk in Godlinze en Plaats Melkema in Huizinge. Routebureau Groningen heeft de route op routesingroningen.nl geplaatst en deze week is ‘Groninger Molens’ de Route van de Week. Natuurlijk is de route ook te vinden op groningermolens.nl.

Pronkjewailpad

De omgeving van onze molens leent zich uitstekend voor het maken van langere of kortere wandelingen of fietstochten. Vaak zijn de routes al beschreven, zij leiden soms langs verschillende molens en laten zo de verscheidenheid van het Groningse land en zijn monumenten zien.

Het Pronkjewailpad heeft dit jaar de molens centraal gesteld. Wandelaars worden uitgedaagd om minimaal 50 molens te bezoeken en ter plekke vragen te beantwoorden. De wandelaars kunnen de molens die zij hebben bezocht (digitaal) afstempelen in hun wandelboekje.

Andere molenwandelingen zijn te vinden op molenwandelingen.nl en groningermolens.nl. Voor Groningen vindt u hier bijvoorbeeld een wandeling bij Middelstum-Kantens en een bij Slochteren. De Molenstichting Midden- en Oost-Groningen heeft twee molenommetjes uitgezet, rond de Westerse molen in Nieuw-Scheemda en rond de Windlust in Overschild.

groningermolens.nl

Online is er ook genoeg te vinden over Groninger molens. De website www.groningermolens.nl geeft naast informatie over alle bestaande en verdwenen molens ook informatie over thema’s als Groningse molentermen, museale molenvondsten, interviews met molenaars, molenrecepten, molentochten, molenvrijwilligers, kinderen op de molens en molenliedjes. Deze thema’s worden gedurende het jaar aangevuld. Voor de kinderen heeft Marion Roelink speciaal een molenkleurplaat gemaakt. Deze staat ook op groningermolens.nl.

Ingezonden