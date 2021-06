Knaloranje sportvliegtuig boven Drentse en Groninger Veenkoloniën

HAREN, GRONINGEN, DRENTHE – Als de komende tijd een knaloranje sportvliegtuig boven de Drentse of Groninger Veenkoloniën vliegt zullen velen een link leggen met de oranjegekte rond het EK voetbal. In werkelijkheid betreft het een nieuw Duits chartertoestel Aeroprakt A32 van de Duitse vliegvereniging Haren-Dankern e.V.

De vliegclub is gevestigd op een vliegveld bij Schloss Dankern, vlak over de grens bij Ter Apel. De vliegvereniging telt 130 leden uit zowel Duitsland als Nederland.

Sinds kort heeft de vliegclub voor het eerst in de geschiedenis een nieuw eigen chartervliegtuig voor leden die geen eigen vliegtuig bezitten. De Aeroprakt A32 is identiek aan het lestoestel dat gebruikt wordt door de vliegschool Dankern 22skys.de die ook op het vliegveld gevestigd is.

“We hebben bewust voor de opvallende oranje kleur gekozen”, zegt voorzitter Markus Tiek van de vliegclub. “Ons eerste clubvliegtuig moet een accent zetten. Het kleurenschema maakt het ook beter zichtbaar voor andere vliegtuigen in de lucht.”

“Het is een goedmoedig vliegtuig, dat ideaal is voor opleidings- en rondvluchten. Het voordeel voor toekomstige piloten hier op het vliegveld is dat ze leren op hetzelfde type vliegtuigen dat ze later bij de club kunnen charteren,” zegt Oliver Hankofer, vlieginstructeur bij Flugschule Dankern 22Skys.

De vliegschool vliegt regelmatig met leerlingen boven de Kanaalstreek richting vliegveld Vledderveen van vliegclub Westerwolde, waarmee de Duitse vliegclub goede contacten heeft.

“Met het vliegtuig willen we ons richten tot die clubleden die geen eigen vliegtuig willen kopen. Zij hebben nu de mogelijkheid om de A32 tegen een relatief lage prijs te charteren. Je hoeft alleen te betalen voor de tijd dat het vliegtuig in gebruik is. U kunt bijvoorbeeld snel naar een Duits Waddeneiland vliegen en tijd op het strand doorbrengen. Heen en terug is het vliegtuig ongeveer 1,5 uur onderweg. Dat is de chartertijd, die door de vereniging wordt berekend”, legt Tiek uit.

Leden van de club kunnen zo sneller en goedkoper een dagtrip naar Borkum maken dan met de veerboot via Eemshaven.

Met de chartervliegtuigen wil de club, overeenkomstig haar statuten, de luchtsport bevorderen en ook met name jonge toekomstige piloten aanspreken, die na hun opleiding goedkoop willen vliegen.

“We willen graag de nieuwe vliegtuigen, maar ook de huidige staat van ons prachtige vliegterrein weer aan het publiek presenteren. Vooral het jaar 2021 zou een goede gelegenheid bieden, want op 18 juni vieren we dan ons 30-jarig bestaan van de club. De pandemie dwingt ons echter de viering uit te stellen”, betreurt Tiek. Daarom plant de club pas in 2022 een vliegveldfeest, waarvoor met name ook de vele buren in de omgeving en vakantiegasten van het nabijgelegen vakantiecentrum Schloss Dankern worden uitgenodigd.

Meer informatie over de club is te vinden op internet via www.flugplatz-dankern.de.

Ingezonden

Foto’s: Fliegerclub Haren Dankern e.V.