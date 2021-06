Roon Staal geeft twee concerten in Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 9 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | VOORLOPIG WEINIG VERANDERING

Het is een fraaie en zonnige woensdag, met soms hoge bewolking en vanmiddag een paar stapelwolken. Maar dat deert de zon niet zo veel en het wordt vanmiddag ongeveer 24 graden. Vanochtend staat er maar weinig wind, vanmiddag komt er een zwak windje uit het westen tot noordwesten.

Morgen is het vergelijkbaar met een zwakke wind en vrij zonnig weer, en vannacht kans op mist of nevel. Maximum morgen opnieuw rond 24 graden, en minimumtemperatuur vannacht rond 12 graden.

Vrijdag is het een graad of 25 en dan zou er ’s middags een bui kunnen vallen, in het weekend is het zonnig en droog met heldere lucht, maar dan is het iets minder warm met middagtemperaturen van 20 tot 23 graden. Toch blijft de langere termijn mooi weer aangeven met overwegend droge omstandigheden en prettige temperaturen.