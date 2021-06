Spijker-Tuil Logistics naar hal Rail Service Centrum Groningen

VEENDAM – Spijker-Tuil Logistics neemt haar intrek in één van de hallen van Rail Service Centrum Groningen aan de N33 in Veendam. Hiermee wordt de basis gelegd om invulling te geven aan de ambitieuze groeiplannen van het bedrijf voor de komende jaren.

Vorig jaar breidde Tuil Logistics haar diensten uit met de overname van Spijker Logistics. Door de krachten te bundelen werd de slagkracht aanzienlijk vergroot en ging de combinatie verder onder de naam Spijker-Tuil Logistics. Inmiddels is het tijd voor de volgende fase waarin de behoefte aan centralisatie en ruimte om te groeien verder ingevuld kan worden. Na een zorgvuldige oriëntatie met criteria als duurzaamheid, voldoende werkplekken en ruimte voor groeiambities, is Spijker-Tuil Logistics ervan overtuigd dat ze in Veendam de ideale locatie gevonden heeft. Bedrijvigheid in Veendam De directieleden van Spijker-Tuil, bestaande uit Robert Tuil, Pascal Spijker en Julian Sterk, merkten al snel dat opslaggebrek een knelpunt werd in de huidige dienstverlening vanuit de verschillende locaties in Noordoost Groningen. Ze voerden daarover gesprekken met Michiel Bregman, algemeen directeur bij HUSA Logistics.

Al snel werd duidelijk dat de partijen, als collega’s in de logistieke sector, elkaar goed begrijpen en aanvullen. Waar Spijker-Tuil Logistics sterk is in transport, distributie en cross-docking ligt de expertise van HUSA Logistics in opslagactiviteiten. “We zijn heel blij met de komst van Spijker-Tuil Logistics op de terminal. Hierdoor ontstaat direct meer bedrijvigheid en staat Veendam nadrukkelijk in de schijnwerpers als logistiek knooppunt in de regio. Een makkelijke optelsom van 1+1=N33”, concludeert Michiel Bregman. Beide bedrijven blijven los van elkaar opereren maar zullen nadrukkelijk de samenwerking met elkaar op zoeken.

Mogelijkheden voor rail-en maritieme activiteiten “Voor ons past deze locatie perfect in de duurzame strategie om in de toekomst meer intermodale transporten aan te bieden. Met de vele transporten op Scandinavië en Italië die Spijker-Tuil reeds verzorgd is het voor ons een bewuste keuze om te vestigen op een railterminal. Met de aanscherping van toekomstige CO2 regels zitten we op de juiste plek om daarop te anticiperen” legt Robert Tuil uit.

“Met de vele nieuwe mogelijkheden en ruimte die het voor ons als Spijker-Tuil biedt kunnen we de komende jaren nog verder uitbreiden. Ook door onze jarenlange ervaring in de maritieme sector biedt Veendam nog meer mogelijkheden qua transporten naar o.a. de Eemshaven en alle noordelijke Duitse havens”, aldus Pascal Spijker.

Julian Sterk vult aan: “We groeien zo snel dat het op de huidige locaties in Bad Nieuweschans en Winschoten niet meer past. Nu zijn we in staat om alle medewerkers vanuit één locatie te laten werken. Dat is wel zo efficiënt. Spijker-Tuil Logistics zet hiermee een belangrijke stap voor de toekomst en daar hebben we alle vertrouwen in.”

Op de foto: ceo Michiel Bregman van HUSA, ceo Robert Tuil, cfo Julian Sterk en coo Pascal Spijker

Ingezonden door Frans Stegeman