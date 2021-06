Vakantiereizen naar meer landen mogelijk

EUROPA – In veel Europese landen is sprake van een gestage daling van de coronacijfers. Dat maakt vakantiereizen naar steeds meer landen mogelijk. Het ministerie benadrukt tegelijkertijd nogmaals dat reizen in deze tijd gepaard gaat met risico’s.

Op donderdag 10 juni verandert het reisadvies voor zeven Europese landen van oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar geel (let op, veiligheidsrisico’s). Het gaat om Duitsland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië.

De kleurcode van Noorwegen blijft echter oranje. Dit in verband met het inreisverbod waardoor reizen naar Noorwegen niet mogelijk is. Alleen inwoners van Noorwegen worden toegelaten.



Als u vanaf 10 juni 2021 vanuit Noorwegen terug naar Nederland reist, hoeft u niet in (thuis)quarantaine. Ook hoeft u geen negatieve PCR-test te overleggen. Zie voor meer informatie het reisadvies Noorwegen.Bekijk alle reisadviezen op de website Wijsopreis.nl.

Bereid u goed voor

De aanpassing van de reisadviezen naar ‘geel’ betekent dat reizigers naar Duitsland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië bij terugkomst naar Nederland geen negatieve test meer hoeven te laten zien. Ook hoeven zij niet meer in quarantaine te gaan. Tegelijk is én blijft het belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan snel veranderen.

Bovendien kan het zijn dat landen met de kleurcode groen en geel zelf besluiten om inreisbeperkingen in te stellen voor mensen die vanuit het buitenland komen. Bijvoorbeeld een negatieve test of quarantaine-verplichting. Het is daarom raadzaam het hele reisadvies te lezen en niet af te gaan op alleen de kleurcode.

Hoe komt een reisadvies tot stand?

Het ministerie van BZ besluit over de reisadviezen voor Europese landen op basis van advies van het RIVM en na overleg met het ministerie VWS. Het RIVM kijkt daarbij naar verschillende factoren, zoals de incidentie, de trend van de besmettingscijfers, het aantal reizigers dat besmet terugkeert, het aantal testen en het percentage positieve testen.

Kijk op de website van het RIVM voor meer informatie over hoe reisadviezen tot stand komen.

Bron: Rijksoverheid