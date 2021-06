Verrassing voor echtpaar Kruiter op hun zestigjarig huwelijksfeest

ONSTWEDDE – Een verrassing voor diamanten echtpaar Albert en Hilly Kruiter.



Ze hadden het wel gehoopt maar rekenden er vanwege alle coronaregels er niet echt op. Toch kwam burgemeester Klaas Staal van de gemeente Stadskanaal naar de 2e Barlagerweg in Onstwedde om het echtpaar te feliciteren met hun zestigjarig huwelijksfeest. Ook het traditioneel cadeau, de trouwacte van het echtpaar had hij bij zich.

Albert Kruiter werd geboren op 3 maart 1937 en is opgegroeid op de boerderij van zijn ouders in Vledderhuizen.

Hilly Scholtens is op 1 maart 1938 geboren op de plek waar ze nu nog wonen, de boerderij aan de 2e Barlageweg in Onstwedde.

Zoals zoveel huwelijken uit die tijd begon ook deze relatie in de gezamenlijke vriendenkring.

Na hun huwelijk trok het kersverse echtpaar in bij de ouders van Hilly, later nam Albert de boerderij over van z’n schoonouders en was daarnaast nog actief als bedrijfsverzorger.

Het echtpaar kreeg eerst een dochtertje die echter maar zeven weken oud werd, daarna kregen ze drie zoons, ze kregen zeven kleinkinderen en één achterkleindochtertje. Deze woont echter in de verre Verenigde Staten. Eén van hun zoons is met z’n gezin daar naar toe getrokken en runt daar een groot melkveebedrijf. Bijzonder feestelijk was het wel, de zoon is gisteren komen overvliegen om bij op deze trouwdag bij hun te zijn.

Albert is erg actief geweest in de Gereformeerde Kerk in Onstwedde waar hij twintig jaar lid was van de kerkenraad, hij is jeugdleider geweest en vervulde allerlei andere functies in die gemeente.

Nadat hij werd afgekeurd is hij meer vrijwilligerswerk gaan doen, o.a. werden er goederen ingezameld voor Roemenië die ze ook samen gingen brengen.

Hilly zorgde voor het gezin en had als hobby breien, kleding maken en vindt ze het fijn om te zwemmen.

“De liefde van de man gaat door de maag” wordt wel gezegd en Albert beaamd dat, Hilly kan heerlijk koken.