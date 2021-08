Tentoonstelling After Nature bij Artphy in Wessinghuizen geopend

WESSINGHUIZEN – Vanmiddag werd bij Artphy in Wessinghuizen een heel bijzondere tentoonstelling met de titel ‘After Nature’ geopend.

Voor deze tentoonstelling heeft Artphy de samenwerking gezocht en gevonden met de stichting Noorderlicht in de Stad. Artphy is onderdeel van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival ‘The Makeable Mind’. Het Artphy-thema ‘After Nature’ en de keuze van de vier kunstenaars sluit aan op het algemene thema van het festival.

Noorderlicht

Met het thema ‘The Makeable Mind’ is in het festival de relatie verkend tussen visuele cultuur en de werkelijkheid: wat is de invloed van beeldtechnologieën, communicatiemedia en (burger)journalistiek op ons denken en hoe verhullen, onthullen, beschrijven of herschrijven zij de werkelijkheid?

De werkelijkheid is niet eenduidig en dat is niet nieuw. Er is altijd dat stemmetje in het achterhoofd, dat maant tot voorzichtigheid bij het lezen van beelden die pretenderen de werkelijkheid te tonen. Maar er is iets fundamenteels aan het veranderen in hoe wij de wereld zien en in hoe de wereld aan ons getoond wordt. De maatschappij worstelt steeds vaker met de begrippen ‘waarheid’ en ‘werkelijkheid’ en ook beeldmakers werken in de context van deze nieuwe dubbelzinnigheid. Het is tegelijkertijd een spel en een worsteling.

Jan Robert Leegte, Evan Roth, Jacques Perconte en het duo Persijn Broersen/Margit Lukács houden zich bezig met het verbeelden van het vervagen van het onderscheid tussen natuur en technologie De tentoonstelling laat zien hoe in ons huidige tijdperk het onderscheid tussen natuur en technologie, tussen ons en onze (natuurlijke) omgeving steeds verder vervaagt. De kunstenaars maken of gebruiken (internet)technologie als lens om naar het landschap te kijken. ‘After Nature’ gaat over het (her)kijken naar die natuur, het tijdperk waarin we leven en waarin de impact van de mens op de aarde onomkeerbaar is. Wat gaat er veranderen? Nieuwe natuur?

De gerenommeerde kunstenaars tonen spectaculaire werken. In het centrale deel hoort en voelt de bezoeker het werk ‘Rise and fall’ van Jan Robert Leegte. In de grote videoruimte wordt het werk ‘Westerwoldezon’ van de Franse kunstenaar Jacques Perconte getoond. Het videowerk ‘Phantom Barks II’ van Persijn Broersen en Margit Lukács is te zien in het centrale gedeelte van Artphy. Terwijl de installatie ‘Landscapes’ van de Amerikaan Evan Roth op meerdere plaatsen is te zien.

Tot en met 3 oktober is er alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie te bezoeken, binnen en in de parktuin. Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde, en is omringd door een prachtige landschapstuin, bos/natuur, akkers en weidegronden. Het gratis bezoek aan de tentoonstelling is ook een mooie gelegenheid om te wandelen over een van de ommetjes rond de beken en Wessinghuizen/Veele/Höfte.

Foto’s: Johannes Velthuis