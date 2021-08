Duurzaam Veelerveen verspreidt Warmtebeelden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 9 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG EN MORGEN WISSELVALLIG | VERBETERINGEN OP KOMST

Het blijft vandaag en morgen nog een beetje wisselen in weertype. Want vanochtend is best redelijk met enkele opklaringen en het is overwegend droog, maar in de loop van de middag en vanavond zijn er perioden met regen op komst. Warm wordt het niet met een maximum van 21 graden en vanmiddag dus veel bewolking. De wind is vandaag matig uit het zuiden of zuidwesten.

Vannacht is het de meeste tijd weer droog met een paar opklaringen, maar morgenochtend komen er enkele buien op gang. ’s Middags zullen dat ook flinke buien worden, met kans onweer en windstoten. Maximum morgen rond 20 graden, en verder een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot west.

Maar daarna is het gelukkig een stuk beter want er komt een hogedrukgebied van Frankrijk naar Duitsland. Het is woensdag al vrij zonnig met stapelwolken, een maximum van 23 graden, en minder wind. Donderdag zijn vrijdag zijn ook vrij warm met 27 graden op donderdag en 25 graden op vrijdag. Mogelijk valt er vrijdag een enkele bui maar ook in het volgende weekend lijkt het heel redelijk zomerweer te blijven.