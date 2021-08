Veldbijeenkomst Strokenteelt en zonnepanelen.

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 10 aug, 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS FLINKE BUIEN | VANAF MORGEN ZON EN WARMER

Het is een zwaar bewolkte en buiige ochtend, en er is ook kans op een felle bui met onweer, en windvlagen zijn ook mogelijk. Vanmiddag blijft het in eerste instantie onbestendig met enkele flinke buien, maar de zon breekt vaker door en vanavond is het droog en vrij zonnig. De maximumtemperatuur is 20 graden en er staat een matige zuidwestenwind, maar bij een bui is dus kans op windvlagen.

Morgen is het droog en met een zwakke tot matige zuidwestenwind is het vrij zonnig met een maximumtemperatuur van 23 graden. Donderdag wordt het warmer met een maximum rond 26 graden, en het weerbeeld is dan vergelijkbaar met flinke zonnige perioden, wat hoge bewolking, en stapelwolken.

Vrijdag gaat daar weer een paar graden vanaf en dan is er kans op een bui, maar het weer houdt zich tot zondag heel goed met flink wat zon. Dus vanaf morgen is er een duidelijke weersverbetering.