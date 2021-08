Auto’s botsen tegen de vangrail langs de N33

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE DAGEN | MORGEN ZOMERS WARM

We krijgen vanaf vandaag een aantal mooie zomerdagen. Het zal tot het weekend zeker niet helemaal onbewolkt zijn want regelmatig is er sluierbewolking, en er ontstaan stapelwolken. Maar de zon heeft de overhand en de temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 of 23 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, maar vanavond en vannacht is er weinig wind en daardoor is er vannacht is er kans op mistbanken.

Morgen kan het 26 graden worden met hetzelfde weerbeeld. Vrijdag is het nog zo’n 23 graden en ook dan is er vrij veel zon. In het weekend is er een wisselende bewolking met vooral zondag kans op wat regen of motregen. Zaterdag is het 20 tot 22 graden met een matige westenwind, zondag is het warmer met maximumtemperaturen rond 23 graden.