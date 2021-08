Beginnend bestuurder raakt rijbewijs kwijt na negeren afzetting

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 aug, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TWEE WARME DAGEN | DAARNA WAT REGEN

Het wordt op zich weer een mooie dag, maar er is vrij veel hoge bewolking en er komen ook stapelwolken bij. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest en mede daardoor wordt het een warme middag met 25 of 26 graden.

Morgen is de situatie vrijwel ongewijzigd met een zuidwestenwind en soms veel hoge bewolking, maar nog regelmatig wat zon. Het is ook droog en met een maximum van 25 graden is het waarschijnlijk ook weer een zomerse dag.

In het weekend gaan we terug naar 22 graden en minima van 14 graden, maar er komt meer bewolking en vanaf zaterdagavond gaat er af en toe wat regen of motregen vallen. En dat front is het begin van wisselvalliger en koeler weer. Want na een paar buien op maandag en een maximum rond 22 graden, wordt het daarna 17 tot 19 graden met een noordwestenwind, een beetje zon, en enkele regenbuien.