De educatieve fietstocht Auschwitz-Westerbork gaat nu toch door!

WESTERBORK, AUSCHWITZ – Terug naar Westerbork wil in 2020 en 2021 een bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Ons doel: ook de jongere generaties laten beseffen dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Je moet je er constant voor inzetten. Net als bij het fietsen; het is niet vanzelfsprekend dat je verder gaat, je moet blijven trappen. We willen de lessen uit de Tweede Wereldoorlog, en vooral die over vrede, vrijheid en samenwerking, door blijven geven aan jongere generaties. Op 18 augustus mogen de 2 bussen met studenten en begeleiders vertrekken vanuit Assen naar Auschwitz.



De COVID-19 pandemie maakte het tot een hectische en spannende tijd maar nu kan er dan toch worden afgereisd. Op 21 augustus 2021 start de 1e etappe van de fietstocht “Terug naar Westerbork”. Deelnemers zijn ± 60 studenten (mbo, hbo en wo) uit Nederland en Duitsland. De gehele tocht is 1320 km lang, waarvan 850 km per racefiets wordt afgelegd. De eindbestemming is het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De aankomst daar is op 31 augustus a.s.



Unieke combinatie van educatie en sport!



Tijdens de reis horen de studenten bekende en onbekende verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn degenen die deze verhalen levend moeten houden en de lessen van de Tweede Wereldoorlog doorgeven aan jongere generaties. Het concept waarin educatie en sport worden gecombineerd is uniek aan “Terug naar Westerbork”. Vrede en vrijheid ervaren kun je enigszins vergelijken met fietsen: je moet inspanning leveren en in beweging blijven om resultaat te halen. Het is niet vanzelfsprekend en komt niet vanzelf, je moet er voor blijven inspannen.



De fietstocht vestigt de aandacht op 75 (+1) jaar vrede en vrijheid in Europa.

De fietstocht was oorspronkelijk gepland voor april/mei 2020 als onderdeel van de herdenking van 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland, maar is 2 keer uitgesteld vanwege de COVID-19 pandemie.



Zie www.terugnaarwesterbork.eu voor meer informatie over de fietstocht en de andere projecten van Stichting Terug naar Westerbork.

