In actie met en voor de Hersenstichting

NEDERLAND – Veel mensen maken al gebruik van de app Ommetje. Wandelen houdt je hersenen gezond. De app Ommetje is gratis te downloaden en motiveert je om dagelijks een ommetje te lopen. Samen met vrienden, familie of collega’s is het mogelijk om een eigen wandelcompetitie te starten. Een andere mogelijkheid is om de uitdaging aan te gaan tegen de rest van Nederland. De app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij deelt regelmatig een hersenfeitje.

Naast het ommetje is het voor ouders met pubers mogelijk om mee te doen met een slaapchallenge. Pubers slapen vaak slecht en te kort. Oorzaken: stress, laat slapen door huiswerk, schermgebruik en gebrek aan regels. Ook zorgen de veranderingen in puberhersenen voor een verschuiving van het slaapritme. En dat terwijl slaap heel erg belangrijk is voor je hersenen. Het is mogelijk om samen te werken aan een betere nachtrust met de SlaapChallenge van de Hersenstichting.

De Hersenstichting zet al 30 jaar alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. En dat is hard nodig, want maar liefst 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden.



Er is geld nodig om hersenaandoeningen te behandelen en in de toekomst voorkomen. Geld inzamelen kan in de eerste week van februari door een uurtje in eigen buurtje te collecteren. Een kleine moeite, met een groot effect! Helpt u ons mee als collectant? Ook hulp bij de collecteorganisatie is altijd welkom. Aanmelden als collectevrijwilliger kan heel eenvoudig tijdens kantooruren per telefoon 070- 360 48 16 of per mail met naam, telefoonnummer en adresgegevens naar collecte@hersenstichting.nl.

Meer informatie, ook over het Ommetje en de SlaapChallenge, is te vinden op www.hersenstichting.nl

Ingezonden