Kindcentrum Zuiderkroon in Hoogezand opgeleverd

HOOGEZAND – Gisteren heeft aannemer Hesco Bouw de sleutels van Kindcentrum Zuiderkroon In Hoogezand overgedragen aan de gemeente Midden-Groningen.



Het kindcentrum Zuiderkroon is één van de projecten in het Scholenprogramma Midden-Groningen. Een fris en modern gebouw dat flexibel, duurzaam, gasloos, bevingsbestendig en toekomstbestendig is, zoals alle andere nieuwgebouwde kindcentra binnen de gemeente.

Midden-Groningen is daarom erg blij dat ook deze school is opgeleverd. Met in achtneming van de Coronamaatregelen is dit bijzondere moment vastgelegd door een moment van ondertekening en natuurlijk het overdragen van de sleutels.



In het kindcentrum zijn OBS Het Noorderlicht, SBO de Sterren, en kinderopvang Kaka gehuisvest. Daarnaast zijn er twee moderne gymzalen in het gebouw met een interactieve lessystemen.

In de komende dagen wordt er verhuisd en wordt het gebouw ingericht zodat het schooljaar kan starten in dit nieuwe kindcentrum aan de Zuiderkroon in Hoogezand.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen