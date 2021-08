Middeleeuws Winschoten afgelast, hier de reactie van gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Het besluit van de organisatie van Middeleeuws Winschoten om het evenement niet door te laten gaan met een beperkt aantal bezoekers, heeft flink wat reacties losgemaakt. Omdat we de teleurstelling heel goed begrijpen, maar ook wij ons aan de landelijke regels moeten houden, legt wethouder Erich Wünker nog eens uit hoe het zit:

“We begrijpen de teleurstelling van dhr. Zweep dat Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival nu niet door kan gaan. Dat geldt uiteraard ook voor alle bezoekers die hadden gerekend op zo’n welkom verzetje na een lastige tijd. Ook wij hadden graag gezien dat het door kon gaan. Toch blijft het feit dat er nog steeds coronamaatregelen zijn waaraan we ons moeten houden. Die worden niet door de gemeente bepaald, maar door de Rijksoverheid. Overal in Nederland gelden dezelfde afspraken. Het is niet zo dat we daar als gemeente Oldambt strakker of minder strak mee omgaan. Binnen de marges van de regels is juist gekeken naar mogelijkheden, maar helaas blijft het maximum van 750 personen voor een evenement zonder vaste zitplaatsen een landelijke regel, waar we niet omheen kunnen. Een regel die er overigens niet voor niets is, dat wil ik toch ook gezegd hebben. Want al gaat het met de besmettingscijfers de goede kant op, we zijn er nog niet.

Vrijdag volgt er een nieuwe persconferentie van het kabinet. Met de organisatie van Waterbei dat eind augustus op de planning staat, is afgesproken om die eerst af te wachten. Als daarna duidelijk is wat kan en mag, is het aan de organisatie om een besluit te nemen over doorgang van het evenement. Nogmaals; dat doet de gemeente niet. Samen met veiligheidsregio Groningen en de hulpverleningsdiensten wordt gekeken naar wat mogelijk is binnen de landelijke richtlijnen. Overigens hebben we alle begrip voor de beslissing van organisatoren, want uiteindelijk moet het wel haalbaar zijn om een evenement te organiseren voor een kleiner publiek.

De RUN tenslotte, wordt ook vaak genoemd in deze context. Omdat dat een sportevenement betreft en het publiek zich bijvoorbeeld meer kan spreiden langs de route, gelden daarvoor andere regels. Wel moet iedereen zich aan de coronaregels houden. Daarvoor heeft de organisatie een coronaplan moeten opstellen, wat is getoetst door zowel de gemeente als de Veiligheidsregio. Op basis hiervan is een vergunning verleend voor de RUN.”

Bron: Gemeente Oldambt