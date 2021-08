Oerweekend bij Hunebedcentrum Borger

BORGER – Op 21 en 22 augustus is er weer een Oerweekend bij het Hunebedcentrum.

De zomermaand staat bol van de leuke activiteiten. Tijdens de zomervakantie is er elke dag een Oertijdprogramma in het Oertijdpark in Borger. Oermensen laten graag zien hoe men in de prehistorie jaagde, leefde en werkte. Als klap op de vuurpijl is het, in het weekend van 21 en 22 augustus, Oerweekend.



Tijdens het Oerweekend puilt het Oertijdpark uit met prehistorische mensen. De Hunebedbouwers en hun nazaten bootsen het leven in de prehistorie na. Met een groep oermensen worden de steentijd, de ijzertijd en de bronstijd tot leven gebracht. Er gebeurt van alles! Er wordt geleefd, gewerkt, gegeten, gedaan en gevoeld, zoals men lang geleden deed. Bezoek het Hunebedcentrum en ontmoet echte oermensen, gratis op vertoon van jouw entreebewijs. Een weekend vol met activiteiten en extra veel oermensen in het Oertijdpark. Genoeg redenen om tijdens dit weekend het Hunebedcentrum te bezoeken dus!

De hele zomervakantie zijn ze iedere dag open. Momenteel is reserveren verplicht via https://tickets.hunebedcentrum.nl/nl-NL/tickets. Let op, door de corona maatregelen zijn er maar een beperkt aantal plaatsen. De tickets raken snel op. Reserveer tijdig om niet mis te grijpen.

