BLIJHAM – Tweede dag Thea Loois doet rondje Groningen in vier dagen.



Ze heeft er nog niet genoeg van, Thea Loois uit Blijham is nog maar een dikke week weer thuis van haar fietsreis van Rijswijk naar Blijham en ze zit al weer op de fiets voor een rondje Groningen.

Dag 2, een rit van 98 km. van Veendam naar Siegerswoude.



Na een goede nachtrust op een heerlijk bed werd mij vanochtend een zeer uitgebreid ontbijt voorgezet. Heerlijk gegeten samen met Evert en Petra en ook nog een lunchpakket meegekregen voor onderweg.

Nogmaals dank voor jullie gastvrijheid, het was super gezellig!

Daarna was het tijd om op de fiets te stappen en de reis te vervolgen.

Vertrokken uit Veendam, via o.a. Kielwindeweer, Zuidlaarderveen, De Groeve (zo blij dat mijn route niet over die hoge houten brug ging!!!), Zuidlaren, Noordlaren, Haren, Hoogkerk, Lettelbert, Leek en zo richting Siegerswoude.

Mijn plan was om te overnachten in De Wilp, maar daar was nergens meer plek. Ook in Surhuisterveen (dat ligt op mijn route) was alles bezet en zo kwam het dat ik uiteindelijk ga overnachten in Siegerswoude.

De tocht verliep redelijk vlotjes vandaag, ergens richting Leek ging het wel een beetje verkeerd…..kon een bordje niet vinden.

Ik doe daar nu niet meer ingewikkeld over, ga niet meer heen en weer fietsen om te zoeken…ik fiets gewoon door en er komt vanzelf wel weer een ander bordje.

Soms eventjes geen idee waar ik dan zit of terecht kom, maar tot nu toe is het telkens gelukt om weer op het juiste spoor te komen. Ook nog wel lollig, zo’n verrassingstocht!

Het was net als gisteren fantastisch weer om buiten te zijn, ik had er alleen even niet aan gedacht dat mijn Hollandse velletje niet zoveel zonlicht meer gewend is. De afgelopen tijd zat ik volledig ingepakt tegen wind en regen. Vandaag echter lekker in een jurkje op de fiets gezeten en zag zopas dat mijn nek en bovenrug aardig rood zijn verkleurd. Morgen flink insmeren.

Aan het eind van de middag bereikte ik Siegerswoude.

Dat is nou niet echt een metropool en ik kon er geen eetgelegenheid vinden. Nog even doorgefietst naar De Wilp, mooi eetcafé maar helaas gesloten…

Oké, stuur omgedraaid en op mijn gemakkie naar Bakkeveen gegaan, daar zit voldoende horeca en heb daar dan ook in de zon op het terras lekker gegeten. Zo kom je wel aan je extra kilometers.

Inmiddels ben ik geïnstalleerd bij mijn logeeradres van Vrienden op de Fiets.

Hele vriendelijke mensen, ik ben hartelijk ontvangen.

Na twee kopjes koffie en een gezellig gesprek zit ik nu op mijn kamer.

Mooi ruim, netjes en gezellig en een badkamer voor mij alleen!

Morgenochtend om 8.30 uur staat het ontbijt voor me klaar en dan ben ik weer gereed voor een nieuwe dag.