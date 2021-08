BLIJHAM – Derde dag Thea Loois doet rondje Groningen in vier dagen.



Dag 3, een rit van 113 km. van Siegerswoude naar Usquert.

Het was letterlijk een stormachtige dag, man, man wat een wind, gelukkig had ik hem ook deze keer voornamelijk in de rug, maar af en toe ook plat op het stuur om vooruit te komen.

Het grootste deel van de route verliep prima, maar bij Opende ging het toch weer mis. Op ’t end waren de bordjes op, nummer 91 was nergens te vinden! Ook andere nummertjes waren niet voor handen dusssss eerst maar weer een eind terug gefietst…..niks te vinden. Grrrr nog eens op en neer, nummertje was gewoon spoorloos verdwenen. Pfffff mijn man noemt me dan wel Winnetou maar nu lukte het me niet om de juiste weg te vinden.

Toen ik voor de 3e keer langs een man kwam die in de voortuin aan het werk was, heb ik hem maar om hulp gevraagd.

Hij kon me gelukkig een eind op weg helpen en met zijn aanwijzingen kwam ik uiteindelijk weer op de route….wel zo’n 10 km extra gefietst, maar oké

Ik kwam door allerlei leuke plaatsjes en onderweg bij een rustpunt in Luttelgast een bakje koffie gedronken en in Zoutkamp een ijsje gekocht.

Daarna ging ik vol tegen de wind in richting Lauwersoog, sjonge ik heb me een ongeluk getrapt!! Daarna had ik gelukkig de wind de wind weer mee.

Op een gegeven moment ging de route langs de buitenkant van de dijk. Eerst een geworstel om door dat krappe hekje te komen met mijn volle fietstassen. Daarna ging het aardig steil naar beneden, je zal daar toch pech met je fiets krijgen!

Wat een troosteloze en eenzame wereld zeg….grauw water, zwart asfalt, grijze wolken en hier en daar een paar schapen. Er kwam werkelijk geen einde aan!!! Ik dacht al dat ik weer een bordje had gemist maar gelukkig zag ik toen net in de verte weer de bewoonde wereld.

De route ging ook door Pieterburen, zeer bekend van de zeehondencrèche. Ik heb echter nooit geweten dat er zo’n prachtige kerk en tuin “Domies toen” verstopt zijn achter de bossen. Echt heel erg mooi. Uiteindelijk via Den Andel en Warffum in Usquert aangekomen bij het logeeradres.

Ook hier weer een hartelijk ontvangst.

Heel gezellig koffie gedronken met het gastgezin.

Tegen acht uur kwam er nog een mevrouw aan die hier ook logeert vanavond. Samen met haar leuk gekletst over onze fiets ervaringen.

En zo is weer een enerverende dag ten einde gekomen.

Straks onder de wol en dan morgen alweer de laatste van deze leuke fietstocht.