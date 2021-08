Gemeentebelangen Oldambt: ‘gemeenteraad ten onrechte niet bij rechtszaak over biomassa-installaties betrokken’

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – Energy Outsourcing Solutions BV (EOS) is een civiele procedure tegen de gemeente Oldambt gestart. In deze procedure moet duidelijk worden of de gemeente de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde terecht heeft stilgelegd. Gemeentebelangen Oldambt is van mening dat het college de gemeenteraad ten onrechte niet bij de rechtszaak heeft betrokken.

Ingrijpende gevolgen

Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ,,Het mag duidelijk zijn dat de kwestie ingrijpende gevolgen voor de gemeente kan hebben als EOS in het gelijk wordt gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor de volksgezondheid en de financiën van de gemeente. Bovendien is de kwestie maatschappelijk en politiek gevoelig. Daarom had het college de gemeenteraad vooraf moeten raadplegen, de Gemeentewet is daar glashelder over. Dat het college dit niet heeft gedaan, is bijzonder kwalijk.”

College weigert stukken te verstrekken

Het college heeft aangegeven geen stukken over de kwestie aan de gemeenteraad te verstrekken. Volgens het college geldt er een ‘ongeschreven regel’ op basis waarvan geen stukken worden verstrekt die onder de rechter zijn. Klein: ,,Door de stukken onder de pet te houden handelt het college in strijd met de informatieplicht die het tegenover de gemeenteraad heeft. En hoe kunnen we onze controlerende taak uitoefenen als we de stukken niet te zien krijgen? Het is trouwens niet de eerste keer dat het college weigert stukken te verstrekken. Met de bouwput in Finsterwolde was het net zo. Het wordt tijd dat aan die weigerachtige houding van het college een einde komt.”

Ingezonden