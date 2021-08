Geurdoekjes voor baby’s in couveuse van het Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Maandagmiddag 9 augustus werd de afdeling Ouder en Kind van het Ommelander Ziekenhuis verblijd met geurdoekjes voor baby’s in de couveuse.

De geurdoekjes zijn aangeschaft door de Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis, dankzij een donatie van Suzanne en Collin Feenstra, eigenaren van restaurant Heerlijke Streken in Blauwstad.

De geurdoekjes zijn speciaal bedoeld voor een baby in de couveuse. De ouders dragen het geurdoekje eerst enige tijd bij zich en leggen het daarna in de couveuse. De geur in het doekje zorgt bij de baby voor een gevoel van aanwezigheid van de ouders. Dit zorgt voor rust bij het kindje en bevordert de hechting.

Als de baby groter wordt en niet meer in de couveuse hoeft, kan het geurdoekje als knuffel of speendoekje gebruikt worden. Erik IJmker, hoofd Kinderafdeling: “Als Ommelander Ziekenhuis zijn we ontzettend blij met deze donatie. We vinden het heel belangrijk dat kinderen hun ouders dichtbij hebben. Vooral voor baby’s in de couveuse is dit essentieel voor de hechting en ontwikkeling. Geurdoekjes kunnen daar bij helpen. Een mooi initiatief!”

