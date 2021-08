K6 Challenge in Westerwolde om geld in te zamelen voor stichting A.L.S. op de weg

WESTERWOLDE – Een fietstocht voor recreatieve wielrenners over alle buitenwegen van de gemeente Westerwolde, dat is wat de Stichting K6 Tegen Kanker organiseert op zondag 12 september a.s. De inschrijfgelden worden één op één besteed aan de stichting A.L.S. op de weg.

K6 wil aan die stichting een fiets – bewegingstrainer aanbieden ter waarde van zo’n € 3000,00. Bart Kruizinga is voorzitter van K6: ”K6 is een aantal jaren geleden opgericht toen de vader van één van de bestuursleden overleed. We wilden iets gaan doen dat ‘in de geest’ van hem en ons goed paste. We kwamen er al direct achter dat we niet geld aan goede doelen wilden geven dat in een grote pot terecht komt, maar wilden het dichter bij onszelf houden. Daaruit ontstond het idee om goede doelen te zoeken, die vooral op zoek zijn naar spullen die ze uit andere (subsidie) geldstromen niet kunnen krijgen. En ik kan zeggen dat dit erg dankbaar werk is. Corona heeft ook de werkzaamheden en acties van onze stichting in de war gegooid. We wilden eerder van start omdat een vader van andere bestuursleden de ziekte A.L.S. kreeg. Helaas is ook hij al overleden, maar kunnen we de herinnering aan hem nog gestalte geven om voor A.L.S. op de weg wat te gaan doen. De aan te schaffen fiets wordt ingezet door patiënten met A.L.S. deze ter beschikking te stellen, zodat ze met hun familieleden of vrienden nog een tochtje kunnen maken. En de fiets is breed inzetbaar voor meerdere mensen die aan A.L.S. lijden.”

De K6 Challenge heeft een lengte van 124 km. Mensen die mee willen doen kunnen de route individueel fietsen, met een aantal vrienden of aansluiten bij de K6 fietsers. Ergens halverwege is er een verzorgingspost, waar de fietsers koffie / thee en taart kunnen nuttigen, die worden gebakken door vrijwilligers die K6 een warm hart toedragen. Kruizinga: “Ja daar zijn we erg blij mee. Zo kan het totale inschrijfgeld van € 10,00 p.p. ook worden besteed aan het goede doel. Gelukkig kunnen we het op deze manier organiseren, waardoor we binnen de grenzen van de corona – maatregelen kunnen blijven. Als er zo’n 50 deelnemers zouden komen, zou het erg mooi zijn. “ Opgeven kan via k6tegenkanker@gmail.com. De deelnemers krijgen dan een bevestigings – email met alle info.

COUNTRYNIGHT

De volgende actie van K6 is op zaterdag 25 september a.s. een Benefietconcert in het teken van Countrymuziek. Daar treden dan op Twij Körten Twij Langen (Bart & Evert Kruizinga, Eltje Doddema, Harm Tabak), Krzystof Groen en zangeres Wendy. Dit concert staat in de steigers, maar is nog afhankelijk van de corona – maatregelen. Tijdens het concert worde nummers van bekende countrygrootheden gezongen zoals Johnny Cash, Merle Haggard, Dolly Parton, Willie Nelson, Waylon Jennings, John Denver, CCR e.v.a. In welke vorm het gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar theater Kunst & Vliegwerk in Blijham (fam Grupstra) is de locatie waar het moet gaan plaatsvinden.

De stichting K6 Tegen Kanker bestaat uit

Arjan Kuiper – Meeden

Bart Kruizinga – Bellingwolde

Gea Kruizinga – Bellingwolde

Jurrian Kaput – Zuidwending

Margriet Kuiper – Meeden

Marieke Kruizinga – Winschoten

K6 organiseert acties voor goede doelen. Van het geld dat binnenkomt worden spullen aangeschaft die zieke mensen of vrijwilligers kunnen gebruiken om het leed van ziektes te verzachten. In de portfolio heeft K6:

UMCG afd Hematologie & Beatrix Kinderziekenhuis – € 30.000

Against Cancer – € 4.100

OZG Scheemdfa – € 14.000

Hospice St Maartenhuis – € 11.000

Diversen kleinere doelen – € 900