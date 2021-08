DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lähden

Gisteravond is bij een ongeval op de Haselünner Straße een 39 jarige motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer, afkomstig van Visbek, kwam om zeven uur door onbekende oorzaak in een bocht in de linker berm terecht en botste met zijn motor tegen een boom. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Hij werd nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. Hij overleed op de plaats van het ongeval.

Wietmarschen

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Wietmarschen is gistermiddag om vijf uur een 39 jarige automobilist zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 79 jarige bestuurder van een VW T-Cross tijdens het wisselen van rijbaan de VW Touran van het slachtoffer over het hoofd zag. De 79 jarige bleef ongedeerd. De schade wordt op 32.500 euro geschat.

Esterwegen

Gistermiddag heeft de brandweer van Esterwegen, Surwold en Lorup een brand op een akker aan de Heidbrücker Straße in Esterwegen geblust. Er brandde zo’n twee hectare braakliggend veld af. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen akkers. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Meppen

Woensdagnacht is ingebroken bij het kantoor van de Volkshochschule aan de Freiherr-vom-Stein-Straße in Meppen. De daders kwamen het gebouw via een raam binnen. Ze gingen er met tien notebooks vandoor. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.