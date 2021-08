Maandelijkse Sportactiviteit voor 55-plussers “Jeu de boules”

VEENDAM – Op vrijdag 27 augustus 2021 organiseert Veendam Beweegt van de gemeente Veendam de maandelijkse sportactiviteit voor 55-plussers. Deze maand wordt er een Jeu de boules toernooi georganiseerd. Deze activiteit is geschikt voor beginners en ervaren spelers.

Jeu de boules

Bij Jeu de boules is het de bedoeling om metalen ballen zo dicht mogelijk bij een klein houten balletje te werpen. De werptechniek is onderhands en kan variëren: rollen, halfhoog, hoog. Jeu de boules is een leuk en eenvoudig spel waarbij de nadruk ligt op behendigheid in plaats van op fysieke kracht.

Aanmelden

Het Jeu de boules toernooi wordt gehouden op vrijdag 27 augustus 2021 in het Julianapark achter het gemeentehuis van 10.00 uur tot 11.30 uur. Aanmelden kan via veendambeweegt@veendam.nl of telefonisch via: 06– 8685 6864. Deelname aan de activiteit is gratis, inclusief koffie en koek.

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld.

Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

Ingezonden