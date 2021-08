Scootmobieldag bij ijsbaan de Toekomst in Alteveer

ALTEVEER – Bij ijsbaan de Toekomst in Alteveer wordt in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, Dorpsbelangen Alteveer, MOBI-CARE Stadskanaal en Welstad een Scootmobieldag georganiseerd.



Deze dag is bedoeld voor alle gebruikers van een scootmobiel en voor

alle mensen die eens willen kennismaken met een scootmobiel. Het doel is dat de gebruiker veilig en met zelfvertrouwen aan het verkeer kan deelnemen.



Er is o.a. een vaardigheidsparcours en de deelnemers krijgen door VVN informatie over veilig rijden. Ook wordt er een kleine tocht

uitgezet door Alteveer. MOBI-CARE Stadskanaal is aanwezig om een controle aan uw scootmobiel te doen en er is een leen-scootmobiel aanwezig.



Wanneer

Op woensdagmiddag 8 september 2021 van 13:00 – 17: 00 uur bij de IJsbaan de Toekomst, Veenhofsweg 4a in Alteveer



De scootmobielmiddag is gratis. Aanmelden (voor 1 september) via: info@welstad.nl of 06-13926880 met uw naam (adres, tel./mail)

Bron: Welstad