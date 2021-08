Tweede verslag Arie Vermeulen op de fiets onderweg van Nieuwe Pekela naar Oxelösund in Zweden

NIEUWE PEKELA / OXELOSUND – Verslag Arie Vermeulen op de fiets onderweg van Nieuwe Pekela naar Oxelösund in Zweden



Vandaag supergoeie benen, om 08.15 uur al op de fiets 81 kilometer van Beverstedt naar Kollmar am Elbe.

Onderweg bij een allerleukst karretje een kop koffie en broodjes gekocht, het hotel kende geen ontbijt, op mijn kamer nog wat militaire havermoutmeuk gegeten. Heel voedzaam en dat was het ook wel. Blij met de broodjes.

Op weg naar de oversteek naar Glückstadt kwamen de eerste bescheiden bultjes. Kuitenbijtertjes zeg maar. Ze waren goed te handelen. Ik moest nog wel even aan Bauke Mollema denken, hoe makkelijk hij klimt. Gelukkig kwam mijn relativering al snel. Bauke is zeker 35 jaar jonger en hij weegt samen met zijn fiets nog maar amper 75 kilo. Ik heb een totaalgewicht van 150 kilo. Dus…. wat denkt hij wel niet. Die Bauke.

Vervolgens de oversteek over de Elbe en het laatste stuk naar de camping. Daar werd ik ontvangen door een buitengewone chagrijnige ouwe Duitse man. Tot hij ontdekte dat ik een beetje Zweeds sprak. Hij had 55 jaar in Linkoping gewoond en nu zijn we vrienden. Nadat ik de tent had opgezet, een hapje gegeten in het haventje van Kollmar.

Daar echt fijn gepraat net een ouder, Duits echtpaar. Heel leuk. En een foto van mijn tweewieler gemaakt tussen de andere tweewielers.

Van de camping en het haventje heb ik wat foto’s.

Nu douchen. Ik stink.



Vandaag naar de boot. 92 km en op tijd gered. De Garmin deed ook weer raar en heeft de etappe 1 twee keer opgenomen.

Maar dat mag de pret niet drukken. Vanochtend beetje stressy het spul opruimen. Er moest een boot gehaald worden. Wel een heel gezellig veldje trouwens. We stonden met in totaal 8 lange afstand fietsers, waarvan ik met kop en schouders de oudste was. Eén Duitse jongen was op een racefiets en had verpakkingsmateriaal, die hij vacuüm kon trekken.

Tent, slaapzak, matras, kleding enz. Alles voor het stuur en aan het frame. Superlicht. Daar kwam ik aan met mijn totaalgewicht van 150 kg.

Ze vroegen dan ook of ik direct aan het verhuizen was. Ik antwoordde dat dat van mij tenminste nog een uitdaging was. We hadden best lol.

Een iets ouder echtpaar klaagde vanmorgen dat er geen broodjes te koop waren. Ik bood ze wat van mijn militaire biscuits aan.

De man keek naar de verpakking. *vanaf nu in het Duits*

Hij vroeg: “Zijn die nog van de 2e wereldoorlog?”.

Ik keek op de verpakking en zei: “Ja, uiterste houdbaarheidsdatum 5 mei 1945, net als jullie militair voer.” We konden er beide om lachen. *einde Duits* Moet kunnen.

Iedere tour heeft een Koninginnerit, zo ook deze en die is morgen.

Van de boot af, dwars door Göteborg en in totaal 112 km naar de 1e Zweedse camping. Ik hoop dat ik daar niet ergens laat in de avond aan kom. Maar we gaan zien. Op tijd plat, zo nog even van het uitzicht genieten.



Nu inmiddels aanvarend richting Göteborg. Beetje gespannen, lange fietstocht met een laat vertrektijdstip en dwars door Göteborg.

Gisteravond trof ik op de boot een man uit Nuis. Die moest een paardentrailer naar Jonköping brengen. Mijn route. Hij bood mij aan om in deze trailer mee te rijden tot buiten Göteborg. De verleiding was groot, maar het was gisteravond voor half negen en de man was al zo teut als een grote. Ik dacht aan één van mijn reisinspirators en dacht “Nee, niet bij zo iemand.” Deze man kan vanmorgen gewoon nog niet nuchter zijn, laat maar.

De dag uiteraard weer begonnen met twee fantastische tekeningen van Fleur en Fien. Een exemplaar waarbij het leeftijdsverschil geweldig naar voren komt. Bij het ontbijtbuffet voelde ik me net een Rus, alles ging op het plateau. “One good meal a day, keeps the doctor away.”

Net een geanimeerd gesprek gehad met een gepensioneerd echtpaar uit Ijsselstein, gingen naar haar zus aan de Oostkust, vlak bij Oxelösund.

Hun zwager had een hersenbloeding gehad. Zo zie je maar weer, pluk de dag. Ik hoop dat ik de camping op tijd haal, anders wordt het halverwege een andere slaapplek en geen rustdag. Tot de volgende “Story”(Het vorige stuk “op weg naar de boot” is gisteren al geplaatst maar vandaag pas ge-upload.)Oh ja, het is hier bewolkt, dus niet zweten vandaag, denk ik.



Bij de laatste foto: Natuurlijk mogen de köttbullar niet ontbreken